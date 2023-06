Cantora Leny Andrade é internada no RJ com diagnóstico de pneumonia

A cantora Leny Andrade, de 80 anos, está internada no Rio de Janeiro, diagnosticada com pneumonia. A artista está hospitalizada desde 12 de junho, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa nesta terça-feira (20).

Leny deu entrada no hospital com um quadro de insuficiência respiratória devido a uma broncoaspiração - entrada de substâncias estranhas na via respiratória - segundo o comunicado da equipe.

"Foram feitos exames que constataram uma pneumonia", aponta a nota. A cantora está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital das Clínicas de Jacarepaguá e responde bem ao tratamento.

A previsão é que Leny receba alta do CTI para o quarto ainda nesta semana, conforme a assessoria. Não foi informado se ela está consciente.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Leny desejaram forças e uma boa recuperação para a cantora.

Um dos grandes nomes da bossa nova e o jazz, Leny tem a saúde frágil, incluindo falhas na memória, segundo divulgado pelo Estadão. Em 2019, ela chegou a ocupar uma das casas do Retiro dos Artistas.