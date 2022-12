Cantora Céu volta a Fortaleza com show gratuito; Saiba como adquirir ingressos

Até domingo (11), o Fotofestival Solar coloca Fortaleza no mapa nacional da arte fotográfica. A programação reúne exposições, rodas de debate, lançamentos de livros e atrações musicais. Um especial momento para visitar o Complexo Cultural Estação das Artes e o MIS - Museu da Imagem e do Som do Ceará.

Nesse sábado (10), a partir da 21h, a cantora Céu marca presença no festival. Nesse retorno ao palco cearense, a paulistana desfila as canções de seu novo show, intitulado “Um gosto de sol”. A apresentação acontece no palco montado na Gare da Estação das Artes e ainda conta com set da DJ Ana Mundim.

Após cinco trabalhos autorais, “Um Gosto de Sol” é o primeiro disco de Céu somente como intérprete. Ela entrega versão particular de sucessos como “Bim Bom” (João Gilberto), “Ao Romper da Aurora” (Ismael Silva) e “Teimosa” (Antonio Carlos & Jocafi).

O repertório ainda inclui pérolas da música internacional como “Feelings” (Morris Albert), “Paradise” (Sade), “May This Be Love” (Jimi Hendrix), “I Don’t Know” (Beastie Boys) e “Criminal” (Fiona Apple). A organização do evento divulgou as orientações para adquirir os ingressos. A entrega será online e começa às 9h da manhã do sábado.

Como adquirir ingressos para o show da Céu

A pessoa interessada deve retirar o ticket virtual nesse site. Serão distribuídas 1.500 pulseiras de acesso e será permitida apenas a retirada de 01 ingresso por CPF.

"Com o ingresso retirado, basta chegar na Estação das Artes a partir das 21h do dia 10/12 e apresentá-lo no formato impresso ou virtual logo na entrada. Lá, ele será trocado por uma pulseira de acesso ao evento", aponta os organizadores.

Realizado pelo Instituto da Fotografia do Ceará (IFoto), o Solar tem apoio do Instituto Mirante, do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS CE), da Pinacoteca do Ceará, do Centro de Design do Ceará, do Mercado Alimenta CE e da Estação das Artes. A primeira edição ocorreu em dezembro de 2018 e reuniu fotógrafos, pesquisadores, curadores, artistas e o público.

SERVIÇO

Show da Céu no Fotofestival Solar. Sábado (10) a partir das 21h. Gare / Complexo Cultural da Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540, Centro). Ingressos nesse link.