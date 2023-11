Cantora cearense Giovana Bezerra une música, teatro e dança em espetáculo sobre cantoras brasil

Giovana Bezerra reverencia as "Mulheres do Brasil" em show nesta quinta-feira (9). O projeto, que estreia no palco do RioMar Fortaleza, é uma junção de teatro musical com dança. O repertório de 24 músicas celebra obra de Rita Lee, Gal Costa, Elis Regina, Alcione, Elza Soares, Marisa Monte entre outras.

A produção para o show durou apenas um mês e reuniu 55 profissionais. Giovana passeia por diversos ritmos musicais desde o início de sua carreira e também possui experiência com teatro musical. No show, ela canta, dança e atua.

A artista fala com entusiasmo sobre cada detalhe do roteiro, escrito por ela e sobre suas experiências pessoais. “Eu não vou contar essas histórias de uma forma enfadonha. Não vou chegar dizendo ‘Rita Lee nasceu no dia tal’, não é isso. Tudo vai ser através da poesia e de comparações com momentos da vida, porque esse show não é só sobre elas, é sobre todas nós”, explica a cantora. A principal intenção dela é que o público se veja em cada intérprete homenageada, com suas evoluções e mudanças.

“Combinar esse repertório com o teatro foi a parte mais difícil porque teve todo um estudo muito intenso para encontrar essas referências justas para cada artista”, conta. Outra dificuldade foi alinhar a dança com o tempo perfeito da banda e do canto. “Não é nada fácil”, afirma Giovana, que assume ser perfeccionista com seu trabalho. “A gente precisa de muitos e muitos ensaios. Só esta semana ensaiamos praticamente todos os dias, em dois turnos.”, completa.

O repertório foi iniciado com 100 músicas e reduzido para as 24 após muitas discussões com a equipe, mas ela adianta que a faixa “Ovelha Negra”, de Rita Lee, é música confirmada no espetáculo. Além de atores e dançarinos, uma orquestra regida pelo maestro Willian Ciriaco, acompanha a artista, com composições do maestro Thiago Mendonça que seguem, quase que por completo, a melodia original das músicas. O toque diferencial aparece em algumas músicas, que foram rearranjadas e adaptadas. Outro toque diferencial é o regionalismo, que Giovana faz questão de inserir em seus trabalhos.

Estreia no réveillon de Fortaleza

Cheia de planos, Giovana também é uma das artistas confirmadas no réveillon de Fortaleza deste ano. “Esse era um sonho que eu tinha há muito tempo”, revela. Apesar de não ser a sua primeira vez cantando no evento, já que também participou em 2021 com um show gravado, ela ressalta que a sensação de estar no palco presencialmente, em frente a várias pessoas, é uma experiência sem igual. Para sua apresentação, ela planeja um show que vai ser “100% Brasil, 100% Nordeste e 100% axé”.

SERVIÇO