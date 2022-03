Cantor Marcos Lessa volta aos teatros com show de homenagem a Belchior

Cada vez mais apreciado por novas gerações, Belchior (1946-2017) tem sua arte e memória celebradas em espetáculos musicais. Pela voz de outros intérpretes, o compositor é lembrado em clássicos como "Medo de avião", "Como Nossos Pais", "Apenas Um Rapaz Latino Americano", entre muitos outros.

Dono de forma única de cantar, Marcos Lessa promete uma noite de encontro com a riqueza musical do poeta cearense. Com única apresentação no Teatro RioMar Fortaleza, nesta sexta-feira (25), o cantor celebra o conterrâneo com o show "Coração Selvagem Tributo a Belchior".

Cantar Belchior é um sonho antigo do artista e o momento é dos mais propícios. Nome consagrado da MPB, Belchior vem ganhando uma série de homenagens pelo Brasil. Para o concerto em Fortaleza, Marcos Lessa interpreta esse rico repertório com um formato todo diferencial.

Outra atração especial da noite é a participação da cantora Vannick Belchior. "Belchior é para todas as idades, tanto para quem viveu e foi contemporâneo a ele como para os novos fãs", conta Marcos Lessa.

Formato intimista

No palco do Teatro RioMar, "Coração Selvagem Tributo a Belchior" conta com o arranjador e pianista Thiago Almeida, músico reconhecido da cena cearense e nacional. O clima intimista da apresentação, com piano e voz, permite ao cantor a liberdade de interpretar e dividir com a plateia a emoção das músicas.

Assim, trata-se de um convite para os fãs se concentrarem à beleza do universo criado por Belchior. "Esse formato é bem interessante, pois proporciona ao público mais atenção nas letras e melodias", explica Lessa.

Legenda: Vannick Belchior marca presença especial do Teatro RioMar Fortaleza Foto: Divulgação

Com 10 anos de carreira, quatro discos lançados e shows por diferentes cidades brasileiras, o cearense revela que "Coração Selvagem Tributo a Belchior" estava marcado para antes da pandemia da covid-19. Seria o fechamento da turnê de homenagem que reuniu um total de 15 apresentações com piano e voz.

Encontro com clássicos

"Resolvi voltar cantando Belchior e chamando as pessoas de volta. Nesses dois anos sem shows em teatros, será importante para o público ter a experiência desse palco", conta. O repertório promete um passeio por inúmeros sucessos de Belchior. "Coração Selvagem", "Velha Roupa Colorida", "Paralelas", "Mucuripe", a lista é farta.

Para esse encontro com clássicos, o concerto também inclui músicas do lado B do poeta. Sobre a crescente paixão pela arte de Belchior na atualidade, o cantor avalia que este legado se perpetua pela relevância da obra. "São composições cada vez mais atuais e atemporais. Lidam com as questões psicológicas, políticas da humanidade. Isso gera uma identificação", finaliza Marcos Lessa.

Serviço: “Coração Selvagem, Marcos Lessa canta Belchior no Teatro RioMar Fortaleza” . Dia 25 de março (sexta-feira), às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: Bilheteria (Piso L3) e no site.

Mais Belchior no sábado

Outras apresentações especiais prometem iluminar o canto de Belchior. No sábado (26), às 19h, o cantor e compositor Lúcio Ricardo, uma das vozes mais aplaudidas da música cearense, expoente da geração Massafeira, com trajetória marcante na lendária banda de rock/blues Perfume Azul, leva para o palco do Cantinho do Frango o show “Alucinação - Especial Belchior”.

Legenda: Lúcio Ricardo canta Belchior Foto: Divulgação

Para homenagear o eterno "Rapaz Latino-Americano", Lúcio Ricardo será acompanhado pelos músicos Ronald de Carvalho (guitarra e violão) e Tarcísio Pinho (sax tenor). A noite contará com participações especiais de Cyda Olimpio e Edmar Gonçalves.

Serviço: “Alucinação - Especial Belchior”, com Lúcio Ricardo. Sábado (26), às 19h, no Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71, Aldeota). Couvert: R$ 25. Vendas antecipadas aqui. Contato: (85) 3224 6112 / 98796 9066