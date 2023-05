Cantando com Encanto, espetáculo oficial da Disney, chega a Fortaleza

O espetáculo Cantando com Encanto, da Disney, será exibido no Teatro RioMar, em Fortaleza, no dia 1º de julho. Os ingressos variam de R$ 50,50 a R$ 140. Além da Capital, a obra será apresentada em Salvador, Recife, Natal e São Paulo.

Baseado no filme Encanto, o espetáculo exibe a animação em um telão de alta definição com uma banda tocando a trilha sonora.

As canções assumem o foco, com o público tomando o papel principal de cantar, ao lado de 10 músicos.

Venda de ingressos

Os clientes do Nubank terão desconto de 50% nos ingressos inteira do espetáculo. Já clientes com o cartão Nubank Ultravioleta têm 75% de desconto. É possível garantir as entradas no site.

Clientes do banco também terão uma pré-venda exclusiva. Para o espetáculo de Fortaleza, a venda antecipada ocorre de 17 a 22 de maio.

Os ingressos de cadeiras da Plateia Alta custam R$ 50,50. Já os assentos da Plateia Baixa A são vendidos a R$ 140,00 e Plateia Baixa B, a R$ 120,00. Os valores são referentes à inteira, sem considerar possíveis descontos.

Cantando com Encanto