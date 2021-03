Campanha "Humor Solidário" arrecada doações para os artistas da comédia no Ceará

Quem te faz feliz diariamente, hoje precisa de apoio. Com esse lema, o projeto "Humor Solidário" pede a ajuda da sociedade. A campanha busca arrecadar cestas básicas para humoristas, técnicos, artistas de rua, palhaços, entre outros profissionais da área.

Estes artistas estão sem nenhuma renda por conta da pandemia. Desde março de 2020, quando foi decretado o isolamento social (única forma de evitar a propagação do corona vírus), teatros, cinemas e casas de show precisaram fechar as portas. Sem eventos no setor, inúmeros trabalhadores e trabalhadoras enfrentam severas dificuldades.

Ícones da comédia, Lailtinho Brega, Madame Mastrogilda e Luana do Crato se uniram na organização dessa corrente solidária. As doações podem ser a partir de R$ 1. O valor pode ser transferido via Pix (502.323.123.20 - Luciano Lopes).

Cenário difícil

"Alguns comediantes estão com dificuldade, pois estão sem trabalho. Primeiro passamos a cuidar dos humoristas. Daí, percebemos que houve a necessidade de estender para artistas de rua, circo, palhaço, bonequeiros", descreve Lailtinho Brega.

Com mais de três décadas dedicadas aos palcos, Lailtinho observa que o cenário é preocupante. No último dia 11 de março, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), anunciou que músicos e humoristas poderão se apresentar em supermercados e farmácias, utilizando o sistema de som dos estabelecimentos.

Lailtinho observa que a medida é acertada, porém, destaca ser importante que gestores públicos contratem estes profissionais para atuar virtualmente. O momento da pandemia pede fazer as pessoas rirem um pouco. "Era para trabalhar online, produzir conteúdo, fazer o povo rir., descreve.

Enquanto isso, a classe artística vai criando redes solidárias para cuidar destes trabalhadores. São pessoas que estão sem o que comer mesmo", alerta Lailtinho Brega.

Como apoiar?

As doações devem ser realizadas por meio de Pix.

Número: 502.323.123.20 (Luciano Lopes).

Informações: (85) 9 9944.8182 / (85) 9 9979.8513