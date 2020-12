Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Pérez, estreia como cantora e lança música

Camilly Victória se lançou como cantora nesta quarta-feira (23), com a música e o videoclipe de "On The Low". Ela que é filha dos cantores Xanddy e Carla Pérez, entrou oficialmente no meio artístico e tem como principal aposta o pop.

De autoria própria, a canção "On The Low", faz parte de um projeto que terá entre seis e sete músicas que serão divulgadas nos próximos meses. Segundo ela, o estilo foi uma escolha de afinidade e gosto musical. "Mas considero que a minha carreira é um reflexo e até mesmo extensão da carreira de meus pais, pessoas que vieram de baixo e venceram na vida através do mundo artístico", diz a artista, através da sua assessoria.

A música que marca o início na indústria fonográfica da artista é toda em inglês. De acordo com ela, a canção fala sobre o começo de um relacionamento amoroso. Camilly explicou um pouco mais sobre a faixa.

"Sabe quando duas pessoas ainda estão se conhecendo e eles só querem ter certeza que não estão perdendo tempo? Hoje em dia é difícil você achar alguém que quer algo sério, então é sobre duas pessoas que não querem que ninguém saiba do relacionamento deles até que eles tenham certeza da própria relação", explica ela.

A afinidade de Camilly Victória com a língua inglesa é fruto do período em que ela passou na faculdade de produção musical nos Estados Unidos. Ela mora há pouco mais de quatro anos em Orlando, na Flórida, onde o clipe de "On The Low" foi produzido e gravado.

Apaixonada por composição, a cantora afirma que este é o trabalho que mais faz. "Eu escrevo toda hora, a qualquer momento. Às vezes eu acordo às três da manhã com uma letra na minha cabeça e eu escrevo logo no meu celular pra ter guardado para o futuro."

A influência dos pais, que também são artistas, é algo muito presente na vida de Camilly. Segundo ela, a relação com eles foi decisiva para sua escolha na vida profissional. "Eu sinto orgulho de poder dizer que minha arte e meu dom é uma extensão disso, de toda a história sofrida de artistas baianos, brasileiros. Assim como meu pai e minha mãe, quero muito com a minha música ser uma voz que representa tudo isso."

Em sua estreia, Camilly convidou o rapper e seu namorado, o norte-americano Red Rum, que faz uma participação especial na música. "A gente começou a conversar por causa de música, inclusive. Ele me mandou uma música dele, a gente começou a falar sobre ela e sobre música em geral, depois de um tempo eu mostrei 'On The Low' pra ele e falei que eu queria uma participação dele", conta.

