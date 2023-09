Caixa Cultural realiza seminário, oficinas e feira de quadrinhos neste fim de semana

Em alusão ao Dia Estadual dos Quadrinhos no Ceará, celebrado em 28 de setembro, a Caixa Cultural Fortaleza realiza, neste fim de semana, uma programação especial para os aficionados por tirinhas. O Seminário Quadrinhos Impossíveis ocorre a partir desta quinta-feira (28) e vai até domingo (1º), com atividades gratuitas para públicos de todas as idades.

O evento tem curadoria do quadrinista e produtor Weaver Lima (CE) e do ilustrador e artista visual Fabio Zimbres (SP/RS). Entre as atrações confirmadas estão uma feira de HQs com diversos artistas, coletivos e editoras independentes do País, oficinas e espaço infantil com atividades para os pequenos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na própria Caixa Cultural, no dia do evento, com acesso garantido por ordem de chegada.

Outro destaque é a programação de debates, que ocorre durante os quatro dias de evento, sempre das 18h às 19h30. O debate de abertura tem como tema “HQ CE”, com a participação da ilustradora e professora Lara Nicolau, a multiartista Camila Sombra, o editor de publicações da Reboot Comic Store, Luís Carlos Sousa, e Chico Oliveira, um dos fundadores da editora Zinext.

Nos demais dias, os debates contam com a participação de artistas, produtores de conteúdo e pesquisadores de quadrinhos de todo o País. Estarão presentes nomes como Bebel Abreu, Sirlanney, PJ Brandão, Christiano Mascaro e Triscila Oliveira, entre outros. No sábado (30), também haverá uma roda de conversa com André Toral, quadrinista paulista que lançará o livro “O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil” no evento.

Confira a programação completa

Feira de Quadrinhos

Sábado (30) e domingo (1º), das 17h às 21h

Local: Pátio externo da Caixa Cultural

Espaço infantil

Sábado (30) e domingo (1º), das 17h às 20h

Local: Pátio externo da Caixa Cultural

Classificação: 2 a 12 anos

Oficinas e debates

Quinta-feira (28/09)

16h às 18h - Oficina “Editando Hoje”, com Bebel Abreu (PB/ES/SP)

18h às 19h30 - Debate “HQ CE”, com Camila Sombra (CE), Chico Oliveira (CE), Lara Nicolau (CE) e Luís Carlos Sousa (CE)

19h30 às 21h - Debate “Quadrinhos Delas”, com Bebel Abreu (PB/ES/SP) e Sirlanney (CE)

Sexta-feira (29/09)

16h às 18h - Oficina “Quadrinhoterapia” com Sirlanney (CE)

18h às 19h30 - Debate “A Crítica” com Alexandre Linck (RS/SC) e PJ Brandão (CE)

19h30 às 21h - Debate “Quadrinhos fora das páginas” com Luciana Falcon (SP/PR) e Mona Lisa Martins (CE/SP)

Sábado (30/09)

15h às 17h - Oficina “Desenhomatic” com Fabio Zimbres (SP/RS)

17h às 18h30 - Debate “Quadrinhos em Revista” com Christiano Mascaro (PE) e Márcio Paixão Júnior (GO)

18h30 às 20h - Lançamento do livro “O filho do Norte: Gonçalves Dias, o poeta do Brasil” de André Toral (SP)

Domingo (01/10)

15h às 17h - Oficina “Quadrinhos nas Telonas” com Márcio Paixão Júnior (GO)

17h às 18h30 - Debate “Web Comics” com Samuel de Gois (PB) e Gabriel Dantas (RN)

18h30 às 20h - Debate “Confinada e Os Santos” com Triscila Oliveira (RJ)

Serviço

Seminário “Quadrinhos Impossíveis”

Data: 28 de setembro a 1° de outubro de 2023

Local: CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Classificação indicativa: De acordo com a atividade - consultar no site

Mais informações: (85) 3453-2770

Acesso gratuito | Acessível a pessoas com deficiência