Cadeh Juaçaba questiona o Brasil atual com a exposição "Panóplia Paradoxo"

Questionar o atual momento brasileiro é substância à produção de Cadeh Juaçaba. A pesquisa e experimentação desenvolvida pelo artista visual cearense estão reunidas na exposição "Panóplia Paradoxo". Até 11 de agosto, as 26 obras que compõem o acervo podem ser visitadas na Galeria Leonardo Leal.

Novo espaço dedicado às artes no Ceará, a galeria busca divulgar um amplo e rico recorte da produção contemporânea. A mostra individual assinada por Cadeh Juaçaba reflete o tempo em que vivemos, explora questões relevantes quanto à nossa atividade politica e social.

Legenda: "O que há de breve" explora o recurso da fotografia

Estas provocações permeiam a recente pesquisa do artista. Nestes trabalhos estão imersas as linguagens exploradas Cadeh Juaçaba. São peças que cruzam pintura, escultura, fotografia e desenho. Dominar e continuamente estudar estas técnicas, permitem o realizador criar peças que discutem o "conflito entre identificação e identidade”, explica o autor.

Coloração ácida

Para tanto, o artista situa a bandeira como elemento central em "Panóplia Paradoxo". A "panóplia” é usualmente identificada como objeto de composição ou coleção de bandeiras e mastros.

Segundo o idealizador, a bandeira guarda em sua orgiem a ideia bélica de poder. "De ser portada na lança", completa. Assim, a mostra propõe a desconstrução formal e conceitual do poder destas bandeiras.

Cadeh Juaçaba "O hino da bandeira fala de esperança. Foi escrito num tempo que prevê um futuro grandioso. Olha para frente, acreditando no amanhã. Uma coisa sonhadora. Ela é a bandeira da esperança. Há de recuperarmos nossa bandeira que foi usurpada"

Outro recado da mostra é desconfiar do modelo de herói imposto. De estar atentos ao perigo que a democracia sofre quando se exalta uma figura popular e populista.

Que o sol levou

As obras costuram a proximidade de Cadeh Juaçaba com os tons monocromáticos. "A paleta de cores em 'Panóplia Paradoxo' é toda estabelecida na cor da bandeira do Brasil que o sol levou", descreve o artista.

Esta escolha visual estimula a crítica presente na exposição. Testemunhamos bandeiras que parecem gastas pelo tempo. As cores desbotadas, uma intenção do criador, denuncia certa ausência de vida.

Legenda: Cadeh Juaçaba e o constante estudo e experimentação de linguagens e técnicas Foto: Igor Barbosa

Na obra "Trançante", o busto de Getúlio Vargas tem o rosto coberto por uma bandeira amassada, desprovida da coloração original. O mastro atravessa o peito da escultura, cuja base aparenta os efeitos da ação do tempo.

No trabalho "O que há de breve", observamos bandeiras cravadas na areia. Dispostas no chão, sem uma ordem prévia, estas peças parecem congeladas no tempo. A escolha pelo cinza deixa imperceptível a mensagem e os possíveis simbolismos que estas bandeiras carregam.

"É momento de falar sobre isso, abrir os olhos para esses símbolos, afinal as pessoas criam histórias a partir destes símbolos. É mais urgente do que nunca", compartilha.

Caminhos da escultura

Em 2020, o realizador participa do 71º Salão de abril. Apresentou a obra “Mastro de Cruzeiro”, cuja curadoria foi de Diego Matos, Julia Rebouças e Paulo Portella.

A experiência com um dos grandes eventos de arte do Estado, anuncia o interesse de Cadeh acerca das possibilidades escultóricas. Permite o artista investir em uma escala maior do que a já executada em sua produção.

Legenda: Obra "Auto-retrato em precipício"

“Nessa exposição, que acontece na Galeria Leonardo Leal, começo a mostrar uma abordagem diferente para a escultura. A escultura ganha, de certa forma, uma escala de monumento. Já havia apresentado objetos, mas de uma maneira mais contida, sempre em uma característica portátil. Agora, minha relação com a forma, o peso e a matéria é outra”, finaliza Cadeh Juaçaba.

Serviço

Exposição "Panóplia Paradoxo", de Cadeh Juaçaba. De segunda a sexta-feira (10 às 18h) na Galeria Leonardo Leal (Rua Visconde de Mauá, 1515. Meireles). Gratuito. Horários alternativos sob agendamento.