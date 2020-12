Britney Spears lança música inédita com Backstreet Boys em nova versão de 'Glory'

Britney Spears relançou o seu álbum "Glory", de 2016, nesta sexta-feira (11). Agora com um novo visual, remixes e uma música inédita com o grupo Backstreet Boys, a cantora surpreendeu os fãs e até mesmo os amantes dos anos 2000 ao divulgar a música "Matches".

Essa é a primeira colaboração de Spears e o grupo formado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell - ambos sucessos estrondosos no início do século 21.

Através das redes sociais, a artista conhecida como princesa do pop da América divulgou a novidade. "Estou tão animada para ouvir o que vocês acharam da nossa música juntos", escreveu.

O perfil oficial da banda também compartilhou a novidade com fãs e ainda escreveu: "Que dia glorioso... vocês nos perguntavam sobre a possibilidade dessa colaboração nos últimos 20 anos e hoje chegou o dia."

No ano passado, o grupo lançou o álbum "DNA" após uma longa pausa de seis anos. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Backstreet Boys adiou o show que faria no Brasil no início deste ano para promover o novo álbum.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?