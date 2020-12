Boninho descarta Roberta Rodrigues e gêmeas Bia e Branca no BBB 21

Errou quem apostou que fariam parte da 21ª edição do Big Brother Brasil a atriz Roberta Rodrigues e as gêmeas Bia e Bianca, atletas do nado sincronizado. O diretor do programa, Boninho, usou as redes sociais para desmentir o boato. Há alguns dias, ele publicou uma foto usando um capacete de papel alumínio para "proteger os invasores" de sua mente criativa. "Nem gêmeas, nem atriz do Vidigal", escreveu ele.



A brincadeira de Boninho é uma alusão ao filme "Sinais" (2002), de M. Night Shyamalan, em que dois atores aparecem em uma cena com o mesmo capacete para se proteger de extraterrestres.

A atriz Roberta Rodrigues já está escalada e gravando a novela "Nos Tempos do Imperador". Ela será Lupita. Escravizada pelo policial Borges (Daniel Dal Farra), ela tem a responsabilidade de denunciar fugas de outros escravizados na Pequena África e vai se envolver com João Batista (Luís Mello).



Em agosto, Boninho anunciou, também pelas redes sociais, que a próxima edição do Big Brother Brasil não repetirá a novidade de trazer celebridades e influenciadores digitais, como foi o BBB 20, que contou com a presença de Manu Gavassi, Babu Santana, Rafa Kalimann, entre outros nomes conhecidos."Estamos de olho nas inscrições, só nas inscrições. Nao temos olheiros, não chamamos influencers, nem celebridade", escreveu o diretor do reality em uma publicação no seu Instagram. "O trabalho agora e olhar quem correu atrás", completou.Boninho acrescentou dizendo que os inscritos do sudeste irão começar a receber o e-mail da produção: "Atenção", completou.Mesmo assim, sondagem de celebridades continuam a pipocar por aí. Já foram cotadas para participar do BBB21, a influenciadora Gabriela Pugliesi, Mayra Cardi e Gracyanne Barbosa.Kéfera, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades já citadas. A Globo não costuma se pronunciar sobre os nomes do elenco do reality que são citados na mídia.No último dia 14, Boninho se manifestou por suas redes sociais sobre alguns deles. "Não! Luana Piovani não é nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados", escreveu ele na publicação. "Ate agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou."