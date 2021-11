Bon Jovi e Bryan Adams testam positivo para Covid-19

Dois dos maiores nomes da música internacional testaram positivo para a Covid-19. Os cantores Jon Bon Jovi e Bryan Adams precisaram cancelar shows no sábado (30) após descobrirem terem contraído o coronavírus. Tanto o cantor americano quanto o canadense já haviam tomado duas doses da vacina contra a doença. As informações foram divulgadas pela revista Variety, no domingo (31).

Bon Jovi, de 58 anos, estava com show marcado em uma festa de Halloween, na Flórida. Já o cantor Bryan Adams, de 61 anos, deveria fazer um tributo a Tina Turner no Rock and Roll Hall of Fame, em Ohio.

Um vídeo publicado no Twitter da jornalista Jessica Holly, do canal americano WSVN 7 News, mostra ao que parece o Bom Jovi deixando o local onde ele realizaria um show.

Assista:

"Jon está totalmente vacinado e se sentindo bem", declarou um representante do cantor, dizendo à Variety. Da mesma forma, um membro da equipe do representante de Bryan Adam declarou que o canadense não apresenta mais sinais da doença.

No Instagram, Bryan Adams chegou a fala sobre a doença e até disse que a filha dele também foi diagnosticada positiva. "Por favor, não se preocupe, sim, eu tinha o Covid e felizmente não tinha sintomas. Bunny minha filha também teve, com um pouco de dor de garganta durante a noite. Mas estamos bem, e tem que ser dito: ‎‎#sohappyithurts‎ ‎18h.m".‎