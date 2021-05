Bob Dylan chega aos 80 anos; obra ocupa papel central na música popular do Ocidente

Bob Dylan chega hoje aos 80 anos de vida nesta segunda-feira (24). O tempo que está aí - 60 anos atrás, ele entrava em estúdio para gravar seu primeiro álbum - não foi suficiente para tornar sua obra e sua persona territórios livres de mistérios. Dylan é, ainda, um convite à decifração - ou melhor, a perder-se na tentativa de compreendê-lo.

Foi ele mesmo quem disse que “se uma pessoa está de máscara, ela fala a verdade. Se não está, é improvável que fale”. Bob Dylan, aliás, é a mais famosa e longeva das máscaras criadas e usadas por Robert Allen Zimmerman, filho de imigrantes judeus, nascido em Duluth, Minnesota. Durante a vida, usaria outras: o pianista Elston Gunnn, o gaitista Tedham Porterhouse, os músicos Lucky e Boo Wilbury (do supergrupo Travelling Wilburys), o produtor Jack Frost, o roteirista de cinema Sergei Petrov,...

Legenda: O talento narrativo e a capacidade de antever as mudanças sociais fizeram de Dylan o grande cronista da música americana Foto: Divulgação

A imagem de uma "metamorfose ambulante", cunhada por um de seus admiradores brasileiros, se ajusta bem à trajetória de Dylan como cantor, músico e compositor. Das primeiras gravações em "Bob Dylan" (1962), alinhadas ao revival do folk, até "Rough and Rowdy Ways" (2020), ele passou pelo rock, pela música country, pela americana, pelo gospel. Em nenhuma dessas passagens, Dylan foi reverente: conquistava territórios, imprimia sua marca. Cada gêneros tem uma história própria, que pode ser contada como antes e depois de o bardo norte-americano ter passado por eles.

Para acompanhar cada uma destas mudanças de pele, é preciso dedicação para se perder numa obra vasta, superlativa também em quantidade. Desde 1962, ele lançou 39 álbuns de estúdio.

Um fã ainda exigiria que se mencionasse os 12 discos ao vivo; as coleções da série "Bootleg", edições duplas, triplas, quadruplas de raridades; os trabalhos como integrante dos Travelling Wilburys,...

Um ponto cardeal da música contemporânea

Dylan surgiu no meio musical com uma ideia-fixa a respeito de sua própria grandeza. Cedo, encontrou quem acreditasse nele. O primeiro disco, no qual assinava apenas duas composições, vendeu pouco; houve quem, na Columbia Records, defendesse que o novato fosse dispensado. Mas também houve quem o defendesse, caso de Johnny Cash, colega de casting na gravadora e um astro bem estabelecido na música country.

"The Freewheelin' Bob Dylan", o álbum seguinte, precisava ser um grande sucesso. E foi, com um repertório quase integralmente autoral (a exceção é a tradicional "Corina, Corina"). Já estavam ali as letras quilométricas e versos que pareciam captar no ar as transformações sociais e estéticas que se anunciavam para a década.

Dylan conquistou e influenciou, diretamente, meio mundo na música feita nos EUA e na Inglaterra e, a partir desses polos, indiretamente, o que se fez de música mais ou menos comercial no Ocidente. Depois dele, as letras simples de amor pareciam mais bobas e alienadas. A lírica pop ganhou peso existencial e poético.

Johnny Cash o gravaria e gravaria com ele, em 1969, no álbum "Nashville Skyline". A turma da invasão britânica, que conquistaria os EUA e o mundo nos anos 1960, tornou-se devota.

Ao tentar imitá-lo em seus voos poéticos, transmutaram sua forma de fazer música: Beatles e Rolling Stones são tributários assumidos de Dylan. E, de lá para cá, é difícil encontrar quem não o tenha sido, sabendo ou não disso.

O grande cronista da canção americana

Desde que surgiu, Dylan é um cronista afiado. Suas canções costumam ter um senso narrativo sofisticado e, mesmo quando não se percebe facilmente, dialogam com seu tempo. Clássicos dos anos 1960 falavam dos ventos da mudança, evocavam as transformações sociais tão intensas que, à época, eram até difíceis de se dimensionar. Apesar de ter rejeitado o título, não era descabido que o chamasse de "voz de uma geração".

Legenda: Artista prolífico: Dylan já lançou 39 álbuns; o mais recente, "Rough and Rowdy Ways", saiu no ano passado Foto: Divulgação

Nos anos 1970, "Knockin' on heaven's door", da trilha-sonora de um faroeste, ativava imagens mentais dos horrores e do absurdo da Guerra do Vietnã. E agora, em 2020, sua "Murder Most Foul" rememora o assassinato do presidente dos EUA John Kennedy, em 1963, mas, de alguma forma, se liga ao momento histórico da pandemia: seja lembrando que nada será como antes, também após essa tragédia; ou, como sugeriu seu colega de ofício Nick Cave, que o mal não aniquila a capacidade humana de criar coisas belas.

Foram suas canções, aliás, que o levaram a conquistar não apenas prêmios da indústria fonográfica, caso do Grammy, com um Oscar, um Globo de Ouro e, em 2016, o Prêmio Nobel de Literatura. “Por ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição da canção americana”, justificou à época a Academia Sueca à época.

O anúncio, aliás, foi seguido de críticas de quem não via em Dylan um artista da literatura. Suas incursões formalmente literárias, de fato, são poucas: o livro de poemas em prosa "Tarântula" (1971) e o memorialístico "Crônicas: Volume um" (2004). Mas é preciso má vontade ou absoluta ignorância de sua obra para não reconhecer a natureza poética de suas canções. Dylan, claro, deu pouca bola aos protestos. Estava acostumado a transgredir: nos anos 1960, foi vaiado no palco por trocar o violão folk pela guitarra elétrica e uma estética rocker.

Os tempos, como cantou, estavam mudando, sempre estão, e não tardaria para verem que ele, mais uma vez, estava certo.