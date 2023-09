Boate de Fortaleza é cenário de filme nacional com participação de Gretchen

Desde o último domingo (17), uma grande movimentação desperta a curiosidade de quem passa pela Rua Senador Pompeu, no Centro de Fortaleza. O vai e vem de equipamentos tem explicação. Naquele local acontece as filmagens de “O Melhor Amigo”, próximo filme de Allan Deberton ("Pacarrete").

A boate Valentina Club está sendo usada como locação cinematográfica. A produção nacional apresenta o jovem Lucas interpretado pelo ator (Vinicius Teixeira) que viaja ao Ceará e reencontra Felipe (Gabriel Teixeira), um antigo amigo da faculdade. O encontro traz à tona antigos desejos e descobertas.

A cantora Gretchen e ator Mateus Carrieri estão em Fortaleza para participações especiais no longa-metragem. Um dos nomes presentes no elenco é o ator e cantor Leo Bahia. O filme conta também com a participação de artistas cearenses como Dênis Lacerda, Souma, Muriel Cruz, Rodrigo Ferrera, Solange Teixeira, Adna Oliveira e Walmick de Holanda.

Luz, câmera, ação

Durante a semana, uma série de publicações nas redes sociais especulava o que realmente estava acontecendo na casa. A Valentina Club tem se destacado no cenário nacional pela qualidade dos espetáculos produzidos e pela valorização da arte Drag.

À frente da direção, Allan Deberton descreve que "O Melhor Amigo" é um projeto antigo. “Quando o curta estreou, percebi a recepção do público e o desejo de ver mais da história. Os feedbacks eram animadores. Boa parte do público via o curta como um longa incompleto. ‘Cadê o resto do filme?’ Eu me divertia com isso! Talvez devesse mesmo pensar no projeto como um longa-metragem”.

Premiado nacionalmente pelo sucesso "Pacarrete" (2019), Deberton traz o Centro de Fortaleza para o cinema. As filmagens naquele endereço também evidenciam o importante trabalho cultural desenvolvido na Valentina Club.

"Sendo a única casa noturna que conta com uma estrutura de teatro, ballet próprio e direção artística fixa, a Valentina tem se tornado referência sendo destaque até na imprensa nacional pela qualidade dos espetáculos produzidos", explicam, em nota, os produtores da casa.