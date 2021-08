Bienal de Dança do Ceará transmite espetáculos ao vivo durante agosto

A Dança volta a pulsar no chão cearense. A segunda fase da VII Bienal Internacional de Dança do Ceará / De Par Em Par marca presença. Até 22 de agosto, serão transmitidos 22 espetáculos ao vivo, gravados diretamente dos palcos do Theatro José de Alencar e Teatro B. de Paiva, no Porto Dragão.

A sétima edição foi iniciada em março, com mostras de videodança e diálogos entre pesquisadores de Brasil e Portugal. Agora, é vez da temporada de espetáculos. Serão duas sessões diárias e gratuitas via YouTube da Bienal, uma às 18h e outra às 21h. Legenda: "O Cantil", espetáculo do Teatro Máquina Foto: Walmick Campos

A tecnologia ajudará o espectador a ter a sensação de estar em frente do palco. A transmissão será dirigida pelo cineasta cearense Alexandre Veras. Câmeras VR (realidade aumentada) filmarão o espaço em 360 graus.

No dia seguinte de cada apresentação, o canal do evento publica a versão editada das montagens em realidade aumentada. O espetáculo é gravado mantendo uma dimensão cênica e o espectador pode navegar, fruir, olhando para onde quer”, explica o realizador.

Seguindo os protocolos de biossegurança, o acesso aos teatros será restrito aos artistas e técnicos envolvidos nas produções, todos devidamente vacinados e/ou submetidos ao teste de RT-PCR (swab).

Palcos em movimento

Até 22 de agosto, a produção contemporânea do Estado estará à disposição do público. A Edisca, um dos projetos sociais para crianças e adolescentes do País, retorna aos palcos da Bienal com “Estrelário”, seu mais recente espetáculo. Todo o elenco da escola dançará de máscara.

Projetos de intercâmbio entre companhias e coreógrafos desenvolvidos pela Bienal de Dança marcam a trajetória do evento, que nesta edição da De Par Em Par apresenta, como resultado dos Percursos de Criação, “Inventário de Belezas”, criação do coreógrafo convidado Luiz Fernando Bongiovanni, apresentado pela Paracuru Cia de Dança, com direção de Flávio Sampaio.

É o caso da adaptação de “My (Petit) Pogo”, obra de maior circulação na França da Cie. R.A.M.a., do coreógrafo Fabrice Ramalingom, com a Carnaúba Criações, do Ceará. Com a direção online do coreógrafo francês, a remontagem com bailarinos no Ceará teve, de forma presencial, a cearense Clarice Lima como assistente de direção e ensaiadora. Legenda: "Se Ela Dança Eu Canto" (21/08) traz direção/texto e interpretação de Silvia Moura e Ricardo Guilherme Foto: Paulo Winz

“My (Petit) Pogo” será um dos três espetáculos desta edição que a Bienal apresenta com tradução em libras. Terá tradução também “No’Tro Corpo” (do criador e intérprete João Paulo Lima), idealizador da Plataforma de Dança e Acessibilidade da Bienal Internacional de Dança do Ceará.

Clarissa Costa e Jhon Morais apresentam “Felizes para Sempre”, uma proposta cênica de dança-integrada onde usam com apropriação, técnicas de danças de salão, gestos e vocabulários da Língua Brasileira de Sinais.

Programação

15/08

18h00 Edisca – Estrelário

21h00 Cia Dita - Mulata

16/08

18h00 Cia da Arte Andanças - O tempo da paixão...

21h00 Ricardo Guilherme - Ramadança 17/08 18h00 Cia. Vatá/Companhia de Brincantes Valeria Pinheiro - 233A 720 KHALOS

21h00 João Paulo Lima - N'otro Corpo

18/08

18h00 Alysson Amancio Cia de Dança - O Cheiro da Lycra

18h00 Companhia da Arte Andanças - Graça

21h00 Rosa Primo - Tudo Passa Sobre a Terra

19/08

18h00 Rosa Primo - Iracema

21h00 Andreia Pires - Fortaleza 2040

20/08

18h00 Edmar Cândido - Canil

21h00 Zé Viana Junior - CorpoCatimbó

21/08 18h00 Clarissa Costa e Jhon Morais - Felizes para sempre

21h00 Silvia Moura e Ricardo Guilherme - Se Ela Dança Eu Canto

Encerramento 22/08

18h00 Cia Balé Baiāo - Prelúdios para danças caboclas

21h00 Companhia Barlavento - Corpos Embarcados

21h00 Grupo Miraíra - Povoado

Serviço

VII Bienal Int. de Dança / De Par Em Par (Bienal dos anos pares. Edição de 2020) - Espetáculos em realidade virtual - Até 22 de agosto de 2021 às 18h e 21h no canal da Bienal no YouTube. Informações: bienal@bienaldedanca.com ou www.bienaldedanca.com.br