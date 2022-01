Beyoncé homenageia Elza Soares: 'inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo'

Beyoncé usou o seu site oficial para homenagear a cantora Elza Soares, que morreu no Rio de Janeiro aos 91 anos, nessa quinta-feira (20). A estrela internacional do pop destacou que a brasileira foi inspiração ao redor do mundo.

"Descanse em paz, Elza Soares. Sua música entreteve e inspirou muitos no Brasil e ao redor do mundo. Somos muito gratos", escreveu a americana.

Não é a primeira vez que a cantora homenageia um brasileiro em sua página, usada também para felicitar aniversariantes e outras datas especiais.

Ao tomar conhecimento da morte do ator e humorista Paulo Gustavo, vítima de Covid-19 em maio de 2021, Beyoncé intercedeu: "descanse em paz!".

Velório e sepultamento de Elza Soares

Elza Soares faleceu de causas naturais na tarde dessa quinta-feira (20), em casa, no Rio. O velório da artista ocorreu nesta manhã de sexta-feira (21), no Theatro Municipal da cidade carioca. A cerimônia começou às 8h para amigos e familiares e às 10h foi aberta ao público.

Do equipamento cultural, o corpo da cantora segue em cortejo aberto em um carro do Corpo de Bombeiros para o cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O sepultamento está previsto para acontecer às 16h.