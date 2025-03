Belchior ganha biografia em literatura de cordel após pesquisa de jornalista cearense

Belchior é onipresente. Tudo sobre o sobralense parece já ter sido dito, cantado e discutido. Não à toa, trabalhos como “Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel” devem chegar com surpresa ao público. O livro será lançado nesta sexta-feira (28), às 18h, no Cantinho do Frango, e entrega exatamente o que anuncia no título.

Narrada do começo ao fim no formato consagrado pela criatividade popular, a obra é resultado de um esforço iniciado há cerca de um ano, e traz uma pesquisa “inédita como proposta e inusitada como resultado”. A afirmação é de Alberto Perdigão, jornalista e pesquisador cearense à frente do projeto.

Legenda: Segundo autor, Belchior do cordel é diferente daquele encontrado na mídia tradicional Foto: Davi Rocha

Segundo ele, a iniciativa nasceu para jogar luz sobre algo que considera importante, embora apagado – neste caso, a biografia de Belchior contada sob a égide da literatura de cordel. “Li biografias, artigos científicos e jornalísticos perguntando sobre a vida, a obra e a morte dele, e fiz a mesma coisa com 19 folhetos de cordel”, explica.

Dois pontos são importantes na pesquisa: o astro foi biografado e homenageado também em folhetos de cordel, fato talvez pouco conhecido do público maior; e o Belchior do cordel é diferente daquele encontrado na mídia tradicional, motivo suficiente para o revirar atento das páginas do livro.

Legenda: “Essa é a história do Belchior do cordel; o fato de ele ser um nordestino, mais que um latino-americano, pode ter influenciado poetas-repórteres", situa Alberto Perdigão Foto: Davi Rocha

“A literatura de cordel é um modo genuíno de expressão brasileiro e dos Nordestes do Brasil. É um jeito peculiar de poetas e leitores de estar no mundo e de interpretar esse mundo. O folheto informativo do cordel é alternativo, popular e contra-hegemônico, como já defendi em outro livro. As narrativas encontradas nesta mídia podem ser parecidas, diferentes ou mesmo confrontar as narrativas da mídia tradicional”, contextualiza o autor.

Mais que um latino-americano

Perdigão, porém, deixa bem claro de que a pesquisa realizada por ele não trata das biografias já publicadas sobre Belchior. Ele também enfatiza não ser um estudioso do músico. Contudo, interessado em cordel, diz que esse tipo de literatura trabalha com facilidade arquétipos que remontam às Cruzadas, a exemplo do “pobre digno” que se torna destemido em nome de uma causa, capaz de lutar e vencer todas as adversidades.

“Essa é a história do Belchior do cordel. O fato de ele ser um nordestino, mais que um latino-americano, pode ter influenciado poetas-repórteres, como já ocorreu com Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Raul Seixas”.

Legenda: Alberto Perdigão também lançará o livro na Bienal Internacional do Livro do Ceará Foto: Davi Rocha

O lançamento no Cantinho do Frango acontece nessa mesma toada de tributo. Uma vez que o restaurante possui várias referências ao cantor e compositor – a ponto de ter uma estátua dele em uma das mesas – ficou fácil escolhê-lo como sede do evento. “Será uma noite de homenagem, com o DJ Alan Morais apresentando músicas do Belchior”.

O fim de semana também será intenso. No sábado (29), Alberto lançará o trabalho na Embaixada da Cachaça e, no domingo (30), no Raimundo do Queijo – dois espaços frequentados por admiradores de Belchior, do cordel e da boa leitura. A agenda inclui também a Bienal do Livro do Ceará, nos dias 5 e 6 de abril, mesmo mês em que o livro estará disponível nas livrarias.



