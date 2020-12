BBB 20 supera 'Emily em Paris' e 'O Gambito da Rainha' em buscas no Google

A 20ª edição do Big Brother Brasil (Globo) terminou em abril, mas continua rendendo. Após ser anunciado como o programa que mais rendeu comentários nas redes sociais, o reality show agora aparece no ranking mundial de programas que mais geraram buscas no Google.

O BBB 20 só perdeu para "Máfia dos Tigres" ("Tiger King"), minissérie documental da Netflix que ficou disponível a partir de março nos cerca de 190 países em que a plataforma alcança - aliás, trata-se do único programa do top 10 que não é da gigante do streaming. Mas está à frente de outros sucessos como "Emily em Paris" e "O Gambito da Rainha" (confira o ranking abaixo).

Outro destaque brasileiro nos rankings mundiais é o jogador de futebol Thiago Silva. Ele foi o décimo nome ligado aos esportes em número de buscas. O top 10 tem nomes como Michael Jordan (2º), Tom Brady (4º) e Mike Tyson (5º). O único outro futebolista da lista é o uruguaio Luis Suárez, na sexta posição.

Já o BBB 20 também aparece em quinto lugar no ranking geral de buscas do Brasil, que é encabeçado pelo coronavírus. Ficou atrás também das buscas por auxílio emergencial, pelas eleições no Brasil e nos Estados Unidos.

E, claro, também encabeça a lista brasileira ligada aos programas de televisão. Nesse ranking, em segundo lugar, aparece a CNN Brasil, seguido por A Fazenda e as novelas "Bom Sucesso", "Amor de Mãe", "Fina Estampa", "Totalmente Demais", "Salve-se Quem Puder", "Éramos Seis" e "Avenida Brasil".

Três participantes do reality show da Globo também estão no ranking das personalidades mais buscadas do Brasil (confira abaixo). A mais bem colocada é Manu Gavassi, que só ficou atrás de nomes ligados à política.

Ainda sobre o BBB 20, ele aparece em duas posições no top 10 brasileiro de perguntas feitas no Google, com "quem sai do BBB?", na segunda posição, e "quem ganhou o BBB?", na terceira. O primeiro lugar foi "quem matou Max?", uma referência à novela "Avenida Brasil", reprisada no Vale à Pena Ver de Novo, também da Globo. Vale dizer que essas perguntas ficaram à frente de "como justificar o voto?" e "o que é lockdown?", entre outras.

