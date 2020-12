BBB 20 foi o programa que mais gerou tuítes no mundo em 2020; confira ranking

A TV e o cinema continuam sendo os principais assuntos de discussão nas redes sociais. Nesta terça-feira (8), o Twitter divulgou um levantamento sobre os principais temas abordados entre os usuários ao longo do ano. Só sobre essas duas áreas do entretenimento, foram gerados mais de 7 mil tuítes por segundo em 2020.

Segundo o estudo, a 20ª edição do Big Brother Brasil, da Globo, alcançou o topo do ranking de programas mais comentados na plataforma em todo o mundo. Foram mais de 278 milhões de tuítes, o que equivale a dez vezes o número gerado pela edição de 2019 do mesmo programa.

Entre os reality shows mais comentados do Brasil, claro, ele também aparece em primeiro lugar. É seguido por A Fazenda 12, da Record, De Férias com o Ex, da MTV Brasil, Masterchef Brasil, da Band, e The Voice Kids, da Globo.

Entre as novelas, uma reprise está no topo do ranking. E nem se trata de uma das edições especiais ocasionadas pela pandemia. Foi mesmo uma trama que já estava no ar na sessão Vale à Pena Ver de Novo, da Globo. Trata-se da novela "Avenida Brasil", de 2012.

Além da história de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), aparecem na lista, na ordem: "Totalmente Demais" (Globo), "Fina Estampa" (Globo), "Amor de Mãe" (Globo), "A Força do Querer" (Globo), "Apocalipse" (Record), "Salve-se Quem Puder" (Globo), "Malhação - Viva a Diferença" (Globo), "Éramos Seis" (Globo) e "As Aventuras de Poliana" (SBT).

Entre os programas de notícias ou variedades, o mais comentado foi o Jornal Nacional (Globo), seguido pelo Fantástico (Globo), pelo Cidade Alerta (Record), pelo Jornal da Record e pelo Encontro (Globo).

Já as séries que mais fizeram os brasileiros a falar na plataforma foram, na ordem, "Grey's Anatomy", "Brooklyn Nine-Nine", "The Vampire Diaries", "The 100", "Teen Wolf", "Riverdale", "Game of Thrones", "Peaky Blinders", "How I Met Your Mother" e "The Walking Dead".

Entre os filmes, os mais comentados pelos brasileiros foram "Os Vingadores: Ultimato", "Pantera Negra", "Frozen 2", "Black Is King", "Parasita", "A Barraca do Beijo 2", "Aves de Rapina", "Democracia em Vertigem", "A Barraca do Beijo" e "Batman". Outro assunto relacionado ao mundo do cinema, a morte de Chadwick Boseman foi destaque na plataforma. O anúncio do falecimento do ator foi a publicação mais curtida da história do Twitter.

O Brasil também teve destaque no estudo como o país que mais comentou no Twitter sobre o MTV VMA 2020, além de ser o segundo país que mais falou sobre o Oscar e o Emmy deste ano. Também ficou em terceiro nos comentários sobre o Billboard Music Awards 2020.

Na área musical, o destaque foi o sertanejo. As conversas sobre o ritmo cresceram mais de duas vezes com relação a 2019. Foram dez vezes mais tuítes diários sobre o gênero e participação de cinco vezes mais pessoas.

As bandas ou cantores mais comentados pelos brasileiros foram, na ordem: BTS, Manu Gavassi, Louis Tomlinson, Any Gabrielly, Blackpink, Anitta, Marília Mendonça, Justin Bieber, Exo e Twice.

Já as lives mais mencionadas foram as seguintes: Marília Mendonça, Luan Santana, Péricles, Gusttavo Lima, One World: Together at Home, Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Anitta (no festival Latinos Unidos) e Henrique e Juliano.

