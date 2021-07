Baixista da banda ZZ Top, Dusty Hill morre aos 72 anos

Baixista da banda ZZ Top e um de seus fundadores, Dusty Hill, de 72 anos, morreu nesta quarta-feira (28) em sua casa em Houston, no Texas. As informações são da Veja.

A morte foi confirmada por Billy Gibbons e Frank Beard, outros dois integrantes do grupo, em suas redes sociais. “É com pesar que comunicamos que nosso compadre, Dusty Hill, morreu em sua casa enquanto dormia”, diz o texto.

“Nós, junto com a legião de fãs do ZZ Top ao redor do mundo, sentiremos sua falta, da sua boa natureza e de seu compromisso duradouro em manter o “Top”. Estaremos para sempre conectados naquele Blues Shuffle em C. Você fará muita falta, amigo”, conclui o comunicado.

Afastado após acidente

Dusty havia se afastado da banda nas últimas semanas após sofrer uma lesão no quadril em decorrência de uma queda. O baixista seria substituído por Elwood Francis temporariamente.

No comunicado oficial do grupo, no entanto, não há menção de que a morte dele tenha sido por complicações do acidente.

Formada em 1969, a ZZ Top era a única banda com mais de 40 anos de existência a contar com todos os membros originais tocando juntos.

