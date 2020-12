Ator Silvero Pereira lança curso de teatro online gratuito

Ator, diretor e dramaturgo, Silvero Pereira consolidou sua carreira nos teatros e mais recentemente na televisão e no cinema. Em meio a diversos projetos, ele também se prepara para ministrar o curso "Teatro Online", nos dias 4 e 5 de janeiro, com aulas de criação e produção de espetáculos para streaming.

Com 40 vagas disponíveis e destinadas para atores, atrizes e produtores culturais, o projeto é totalmente gratuito e as inscrições podem ser feitas através de um formulário online. As aulas acontecem das 19h às 22h, por meio do aplicativo Zoom.

No curso, Silvero abordará todo o processo de desenvolvimento de um espetáculo virtual, desde a concepção da dramaturgia e a criação do roteiro até a produção e monetização da obra. O projeto visa ampliar as possibilidades do fazer artístico, levando essas produções para plataformas digitais de maneira acessível, podendo ser realizadas em casa ou em locais com pequenas estruturas.

A formação sobre teatro online também conta com a participação das produtoras Renata Monte e Luana Caiubi, abordando questões práticas de produção e comunicação de espetáculos. O projeto é uma parceria com a agência de produção cultural Peixe-Mulher e foi fomentado pela Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza.

Durante o período de isolamento social, Silvero adaptou dois espetáculos para o formato: Metrópole e Cabaré das Travestidas. Em agosto, ele também criou a peça "Bixa Viado Frango", completamente idealizado para o Instagram. Utilizando ferramentas da própria rede social para compor figurino, cenário e luz, a apresentação ocorre gratuitamente no próximo domingo (3), às 20h, no perfil do ator.

Serviço

Curso Teatro Online

Datas: 4 e 5 de janeiro

Horário: Das 19h às 22h

Local: Aplicativo Zoom

Bixa Viado Frango

Data: 3 de janeiro

Horário: 20h

Local: Instagram @silveropereira

