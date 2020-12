Ator Henry Cavill machuca a perna em cena e faz pausa na gravação de 'The Witcher'

Na pele do bruxo Geralt, o ator Henry Cavill, 37, não tem uma vida fácil. Ele machucou a perna durante a gravação de uma das cenas de luta da série "The Witcher".

De acordo com o site Entertainment Weekly, trata-se de uma pequena lesão muscular na perna e que o ator ficará fora da produção por um curto período.

O jornal britânico The Sun relatou a notícia pela primeira vez e disse que Cavill foi ferido em uma cena de ação que o colocou a seis metros de altura.

O preparo físico do ator para a série chegou a ser torturante. Ele conta que chegou a ficar dois dias sem beber água a cada cena sem camisa que gravaria para parecer mais forte.

Em entrevista ao talk-show The Graham Norton Show, o ator contou que diminuir a ingestão de água ajuda a reduzir o peso do corpo, acentuando sua forma física para as câmeras. Por isso, dias antes de cada cena, ele não ingeria nenhum tipo de líquido.

Cavill está gravando a segunda temporada de oito episódios da série, que deve estrear em 2021. Após o sucesso da série, que é inspirada em um game, a Netflix lançou uma produção derivada chamada "Blood Origin", que conta a origem do primeiro Witcher, além de um filme de animação.