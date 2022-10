Ator e diretor teatral Hiroldo Serra lança campanha para tratamento de saúde após grave acidente

Importante nome do teatro cearense, o ator e diretor Hiroldo Serra está lançando uma campanha para auxiliar no custeio de despesas após sofrer grave acidente em Guaramiranga, interior do Estado, no último dia 18 de setembro.

Hospedado em uma casa na cidade, ele se apoiou em um corrimão que apresentava instabilidade na estrutura e acabou caindo. "Estava saindo pra comprar o pão, logo no início da manhã, quando me escorei pra falar com o meu filho, e o corrimão ruiu", conta.

Hiroldo despencou de uma altura de 2,5m, batendo a cabeça em um carro. O corpo ficou imóvel no chão até que os parentes começassem a despertar e prestar ajuda. Segundo o artista, a esposa pensou que, por conta do impacto, ele não tivesse resistido à queda; felizmente, uma enfermeira chegou e, ao mexer um pouco no rosto do ator, constatou que ele estava, sim, respirando.

Legenda: Banner de divulgação da campanha para auxiliar no tratamento de saúde de Hiroldo Serra Foto: Divulgação

"A partir daí, acionamos o Samu de Guaramiranga e fui para o hospital da cidade. Lá, eles fizeram os primeiros socorros e tentaram me reanimar com algumas injeções. Em seguida, veio um Samu de Maranguape, me buscou e me transportou para o IJF. Fui atendido e internado. Dois dias depois, consegui fazer uma ressonância".

Os exames detectaram lesão acima das vértebras C4 e C5 – locais nos quais a fratura geralmente provoca morte instantânea. "Tive muita sorte", comemora o diretor.

Recuperação

Hiroldo passou por uma operação no dia 30 de setembro e, na última quarta-feira (12), voltou para casa. No momento, ele não mexe os membros superiores e está com bastante dificuldade de locomoção devido à frágil condição dos membros inferiores.

"Tentei sair da cadeira de rodas pra cama junto com o cuidador, mas não consegui ficar em pé nem dois segundos. As pernas não têm sustentação", situa.

O artista recorda de quando esteve internado devido à Covid-19, em março do ano passado. A diferença entre os dois casos é que, naquele, não havia fratura, logo o processo de voltar a se locomover foi mais rápido. Neste, ainda não há previsão de quando ele retornará às atividades cotidianas e profissionais – embora a esperança seja de que em pouco mais de três meses.

Hiroldo Serra Ator e diretor teatral "Estamos esperando ser chamados pelo Sarah Kubitscheck, mas não dá pra ficar parado. Temos que ir cuidando por fora urgentemente pra não ir atrofiando tudo. São cuidadores, fisioterapeutas e fonoaudióloga pra otimizar a deglutição. A fisioterapeuta está feliz, ela disse que todo dia eu evoluo um pouco. Mas é muita luta".

A campanha para auxiliar nas despesas de home care acontece por doações via Pix por meio do número de telefone de Hiroldo. Um banner foi disponibilizado pela família e amigos com todas as informações.

Carreira

Filho de Haroldo Serra (1934-2019) e Hiramisa Serra, dois dos maiores expoentes do teatro cearense, Hiroldo Serra é ator, diretor e produtor da Companhia Teatral Comédia Cearense, mais antigo grupo cênico do Ceará, com 65 anos de história.

A trupe tem mais de 100 espetáculos em mais de 250 montagens, englobando festivais nacionais e internacionais e marcando presença em mais de 100 municípios cearenses.

Legenda: Hiroldo é formado em Pedagogia, com especialização em Arte e Educação, e atua na área artística desde 1976 Foto: Reprodução/Instagram

Serra é formado em Pedagogia, com especialização em Arte e Educação, e atua na área artística desde 1976. Entre os trabalhos mais reconhecidos do cearense, estão "A Paixão de Cristo", apresentada em diversos equipamentos culturais do Estado; adaptações de clássicos infantis, a exemplo de A Branca de Neve e os Sete Anões e Chapeuzinho Vermelho; e os espetáculos "O feitiço da moura torta" e "Se Romeu e Julieta não tivesse morrido", dentre outros.

Em 2021, ele produziu e dirigiu a montagem "O pecado de Jó", encenada em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Eusébio.