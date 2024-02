Associação Cearense de Críticos de Cinema anuncia as produções eleitas como as melhores de 2023

A Associação Cearense de Críticos de Cinema, que reúne profissionais da área no Estado, anunciou os vencedores da oitava edição do Prêmio Aceccine, concedido às produções eleitas como as melhores do ano passado pelo corpo de associados do grupo.

No total, a premiação destaca produções em cinco categorias. O documentário “Um Jóquei Cearense na Coreia”, de Guto Parente e Mi-kyung Oh, e a animação “Barra Nova”, de Diego Maia, foram escolhidos respectivamente os melhores longa e curta cearenses exibidos em 2023.

Já no escopo nacional, o longa “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, e o curta “Cabana”, de Adriana de Faria, foram os vencedores das categorias. Completando a lista, o drama “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese, foi eleito melhor longa-estrangeiro lançado no período.

Ao longo das etapas de votação, 66 filmes foram citados pelos votantes. Estavam elegíveis para as categorias de longa brasileiro e estrangeiro os filmes lançados comercialmente entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023 nas salas e nos streamings.

Já as categorias de curtas brasileiro e cearense, bem como a de longa cearense, levam em conta produções exibidas em festivais e mostras presenciais ou virtuais realizadas no período.

A Associação Cearense de Críticos de Cinema é uma entidade formada por jornalistas, críticos, programadores e pesquisadores da linguagem no Estado que participa de mostras, júris de eventos no Ceará e no Brasil e também promove a publicação de textos reflexivos sobre produções.

Confira a lista: