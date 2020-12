'As relações que fazem a vida mover’, diz Fernanda Torres sobre o especial ‘Gilda, Lúcia e o bode'

Assim como em todo fim de ano, a TV Globo realiza diversos especiais ao longo do mês de dezembro para celebrar o ano que passa e o que vem. Em 2020, apesar de ter sido um período atípico, a emissora aposta em diversos gêneros de narrativa para garantir a diversão e emoção. Sucesso de público em ‘Amor e Sorte’, a dupla Gilda (Fernanda Montenegro) e Lúcia (Fernanda Torres) retorna no dia de Natal, 25 de dezembro.

No especial ‘Gilda, Lúcia e o bode’, as atrizes retomam a história da mãe e filha que redescobriram a relação durante o confinamento da pandemia do coronavírus. Agora, já com a vacina, as duas passam a morar juntas e novas vivências surgem ao longo do caminho.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (8), Fernanda Torres explicou que a nova narrativa do spin-off surgiu para fugir um pouco da temática do coronavírus. “Não queríamos mais ficar discutindo a Covid-19. A ideia surgiu de o assunto ser dinheiro, que é uma questão geral de sobrevivência. No episódio, a Lúcia perdeu o emprego e está morando com a Gilda".

Para Fernanda Montenegro, a diferença entre o spin-off e o episódio de ‘Amor e Sorte’ foi a estrutura. “Aquele primeiro programa fizemos no sentido impressionista, o que vai ficar e o que não vai. Éramos uma família fechada em Petrópolis e saiu direito, porque as pessoas gostaram. Esse agora já veio mais estruturado, pois já realizamos um trabalho que estava resoluto, encontrado na sua escrita”, afirma.

O bode também retorna ao especial e, de acordo com as atrizes, é quem ‘rouba a cena’. “O bode é o melhor ator, foi apelidado de Zequinha Montenegro, é um fenômeno”, brinca Torres. “Nos ensaios, ele era estático, mas na hora da ação o danadinho tranquilo, olhava, se virava, danado, roubou minha cena. Ele deixa a emoção pro momento da ação”, complementa Montenegro.

Relação

Para elas, a mensagem do especial é sobre as relações humanas.

“São pessoas em situações difíceis, mas que a relação amorosa, familiar é o que faz a vida se mover. É bonito as pessoas poderem chegar em algum termo nas suas diferenças, é sobre gerações diferentes, sobre algo que perpassou por todos nós nessa pandemia, da relação familiar. As pessoas reverem suas relações nos emocionou muito”, relata Torres.

Apesar de ser uma história cativante e capaz de gerar muita identificação com público, as duas pontuam que não veem a produção se tornando algo maior como um filme ou uma série, mas que há espaço para pensar na possibilidade de ser um especial exibido em datas comemorativas.

Fim de ano com humor

Legenda: Paulo Gustavo e Marcus Majella realizam o especial do '220 Volts' Foto: Reprodução / Instagram

Outro programa especial exibido em dezembro é o ‘220 Volts’, com Paulo Gustavo, no dia 22. Na gravação inédita, o ator resgata alguns dos icônicos personagens, como Maria Enfisema, Senhora dos Absurdos e Dona Hermínia, para brincar com as temáticas de fim de ano.

O humorista contou que, para o especial, fez um compilado de personagens mais populares e os que mais gosta para interpretar e sobre as dificuldades de gravar durante a pandemia. “É uma loucura gravar seguindo todos os protocolos, dá medo, mas foi ótimo de fazer, nos divertimos muito. Todo mundo que tava envolvido com o projeto tava muito empolgado”, diz.

Ao longo dos mais de 15 anos de carreira, o ator consagrou diversos personagens, um exemplo clássico é a Dona Hermínia. Ele explica que sempre foi muito observador e isso o fez ter criatividade para as criações.

“Nas festas de família, eu imitava as pessoas. A Dona Hermínia, por exemplo, foi criada pelas observações que eu fazia da minha mãe, da minha avó. Hoje ela se tornou algo à parte de mim. A Dona Hermínia mudou a minha vida pra sempre e os outros personagens que faço é fruto dessa lente de aumento que coloco no que a gente vê no dia a dia”, reflete.

Junto com a evolução profissional, Paulo Gustavo relata a evolução pessoal e admite que há trabalhos que “gostaria de apagar pra sempre, pra me redimir, me desculpar. Várias coisas que falei no passado, não cabem mais ser ditas. E, atualmente, essa é uma das minhas preocupações, se vai ofender alguém”, assume.