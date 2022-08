Artistas de ônibus, enlutados, cachorros abandonados: livro conta histórias escondidas em Fortaleza

Em algum lugar do José Walter, Émerson Rodrigues, 24, enxerga Fortaleza. Não pensa em mudar de bairro, tampouco de cidade. Gosta de estar aqui. A Capital é endereço e respiro, incentivo e tumulto. Foi nessa montanha-russa que ele se descobriu jornalista e escritor. Mais: observador atento do cotidiano. “É uma cidade com muitas facetas. Quando você observa, pode ser muito interessante para além das belíssimas paisagens e pontos turísticos”.

Há dois anos, enquanto retornava para casa de ônibus após aulas na Universidade Federal do Ceará (UFC), o jovem teve a ideia de desenvolver um livro exatamente sobre essa metrópole tão própria e diversa, mas sob a perspectiva dos habitantes dela. Eram pessoas que encontrava com o olhar durante o trajeto – desde profissionais do sexo a ambulantes, passando por estudantes e artistas de coletivos. Nascia ali “Fortalezenses”.

A obra traz histórias como a de Hemerson, que certa vez subiu no ônibus doido para ganhar uns trocados. O dia não havia sido bom. As pessoas acabaram não ajudando, o fim de mais um mês batia à porta. Mas ele tinha esperança. Ia em direção ao terminal da Parangaba.

Legenda: Livro compila situações e reflexões sobre o viver na capital cearense Foto: Divulgação

Não tão longe dali, o cachorrinho Bob queria ter um lar. Nasceu na rua junto a cinco irmãos. Era madrugada. Estava frio. Não conseguia abrir os olhos, e a mãe não lhe deu de mamar. No dia seguinte, já estava sozinho numa calçada perto da entrada de uma loja de construção.

Leonardo, por sua vez, se tornou Léo aos 15 anos. A vida, já difícil, só piorou. Era mulher em corpo de homem. Léo no corpo de Leonardo. O pai lhe batia quando dizia que não gostava de futebol. A mãe ficava calada, só vendo. Nem com ela podia contar. Então, com quem?

Legenda: O jornalista e escritor Émerson Rodrigues: "Fortaleza é uma cidade com muitas facetas". Foto: Divulgação

Segundo o autor, “a maioria dos personagens da obra são baseados em fortalezenses reais. Somos muito determinados e diversos. A gente vê realidades bastante distintas separadas por poucos metros, aqui na cidade. É algo que tentei levar para o livro. Por isso há histórias que se passam desde a Beira-Mar até bairros periféricos, como o Jangurussu”.

O livro está disponível para leitura via Kindle, no site da Amazon. Quem possuir assinatura do Kindle Unlimited, contudo, pode ter acesso à obra gratuitamente.

E agora, José?

Todos os relatos são capazes de ser meus ou seus, talvez o maior trunfo da publicação: aproximar o público leitor a partir da identificação. No total, onze contos cumprem esse papel. Para além da empatia, propõem reflexões e mudanças urgentes.

Racismo, desigualdade social, descoberta da identidade, violência urbana, entre outros temas, ganham destaque nas páginas. Para Émerson, a literatura, além de nos desconectar um pouco da crua existência, também serve para nos fazer mergulhar nessa mesma realidade.

Émerson Rodrigues Jornalista e escritor “Acho que o ‘Fortalezenses’ é muito atual por isso. Ele escancara para o leitor, especialmente para moradores de Fortaleza, histórias que podem muito bem estar próximas a ele. Ora é um vizinho, um parente, um amigo, ora é alguém que ele vê todos os dias dentro do ônibus, mas não sabe o nome. Enfim, são as infinidades que a metrópole proporciona”.

“José”, o quarto conto do livro, recebe destaque nas palavras do jornalista. Foi uma das mais difíceis histórias a serem contadas. Em resumo, narra a saga de um pai que, sem saída diante da fome dos filhos, decide assaltar um mercadinho para alimentar os pequenos. Essa questão, de acordo com Émerson, reflete bastante o cotidiano de Fortaleza, embora também do país.

“As pessoas estão passando fome e, em alguns casos, acabam tendo que seguir pelo caminho da criminalidade porque não veem solução para a situação que estão vivendo”, percebe. “Acho que desde o começo eu queria que o livro tivesse a cara do fortalezense. Que pudessem olhar para as histórias e se identificassem. Isso vai desde a relação com o local em que a história se passa, com o contexto ou até mesmo com um personagem”.

Foto: Divulgação

Nesse processo, o autor sempre se questionava, conforme ia escrevendo, se aquela narrativa representava ou não os sentimentos dos moradores da cidade, a forma como lidariam com determinada situação do dia a dia, entre outras coisas. O fato de residir em Fortaleza desde os sete anos de idade – ele é natural de Icó, interior do Estado – ajudou nesse aspecto.

Próximas travessias

Atualmente morador do Jangurussu, Émerson pensa em ir além com o projeto. Dada a protuberância da Capital, um novo volume está nos planos – apesar de ainda não haver planejamento fechado. Neste momento, divulgar a obra é o principal foco do escritor, bem como publicá-lo de forma física. “Histórias a serem exploradas, sem dúvidas, a cidade tem”.

A vontade de esmiuçar detalhes anda com ele desde longe. No Ensino Médio, começou a dar os primeiros passos na escrita literária – primeiro na poesia, depois na prosa. Já em contexto universitário, o Trabalho de Conclusão de Curso rendeu um documentário sobre adoção.

“Sou apaixonado por Fortaleza. Não penso em me mudar daqui. Não penso em mudar do José Walter, bairro onde moro. Sinto-me bem com tudo que a cidade oferece e, apesar da insegurança dos últimos tempos, considero um lugar muito bom de morar. Acho que o livro mostra um pouco disso. Retrata a cidade como ela é”.

Fortalezenses

Émerson Rodrigues

Independente

2022, 79 páginas

R$ 9,99 no site da Amazon/ Gratuito no Kindle Unlimited

