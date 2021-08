Artistas cearenses selecionados para a nova edição do Festival Acordes do Amanhã são anunciados

A espera acabou. O nome dos 100 artistas cearenses selecionados para a quinta edição do Festival Acordes do Amanhã está disponível no site oficial do evento – apresentado pela Enel, pela Plataforma Sinfonia do Amanhã e pelo Governo do Estado do Ceará.

Com realização prevista para acontecer entre os dias 1º e 15 de setembro, a iniciativa busca, neste mais um ano, reunir distintas trajetórias de vida, cuja atuação na música é instrumento de aprendizado e acaloradas vivências.

Primando pela diversidade de gêneros musicais em nossa terra, nesta edição foram contemplados artistas de 11 cidades do Ceará: Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato, Sobral, Guaramiranga, Eusébio, Varjota, Pacatuba, Quixadá e Itapipoca.

Instrumental, samba, rock, pop, MPB, indie, reggae, guitarrada, blues-rock, forró, hip hop, jazz, choro, tecno, maracatu, infantojuvenil, entre outros estilos, darão o tom deste mais um ano do projeto. Entre os artistas contemplados estão Abidoral Jamacaru, Daniel Peixoto, Nayra Costa, Erivan Produtos do Morro e Orlângelo Leal.

Todas as apresentações acontecerão de modo virtual e em formato de pocket shows, com exibição pelo Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, plataformas de streaming musical e outros territórios de contato com o público.

Os artistas selecionados vão utilizar as próprias redes para realizar as apresentações, que terão no mínimo 30 minutos de duração. Os shows também serão exibidos no canal da Quitanda Soluções Criativas, no YouTube.

Legenda: Daniel Peixoto também compõe o time de artistas selecionados para o festival Foto: Divulgação

Músicas que abraçam

Além da programação virtual, será gravado um web programa na Casa de Vovó Dedé apenas com artistas convidados e equipe técnica, seguindo todos os protocolos em combate à propagação do novo coronavírus. O programa será exibido no último dia do evento, 15 de setembro, no canal da Quitanda Soluções Criativas no YouTube.

Na mais recente edição, o festival Acordes do Amanhã aborda o tema #MúsicasQueAbraçam, almejando fazer da música uma forma de aconchego, bem como um meio possível para encurtar as distâncias entre telas, tornando a realização do projeto um grande abraço sonoro e de almas.



Serviço

Artistas selecionados para a edição #MúsicasQueAbraçam, do Festival Acordes do Amanhã

Lista completa com os contemplados e os classificáveis, caso haja alguma desistência ou não entrega da documentação prevista no edital, está disponível no site oficial do evento

