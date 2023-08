Arte entre ancestralidade e democracia: programação de 10 anos do Porto Iracema discute os temas

Como reunir aspectos da arte e da educação com temáticas como ancestralidade e democracia? Nos dias 29 e 31 de agosto, às 19h, o Ciclo Poéticas do Tempo Presente – uma sequência de diálogos que oferecem contribuições às reflexões sobre o atual momento político de reconstrução do campo campo cultural – focará em responder a essa pergunta.

O evento integra a programação dos 10 anos do Porto Iracema das Artes. No dia 29, “Arte, educação e ancestralidades” reúne Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC); e Luiz Rufino, doutor em Educação e pesquisador sobre o tema da diáspora africana em crítica ao colonialismo.

A mediação é da escritora e pesquisadora nina rizzi. A ideia do encontro é, a partir da reflexão do tempo ancestral, propor novas compreensões de temporalidades nas formações artísticas e pedagógicas.

Legenda: Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura, dividirá mesa com Luiz Rufino Foto: Governo do Estado/Divulgação

Por sua vez, no dia 31, “Arte e democracia” será o tema da conversa de Maria Marighella, presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), e Mário Magalhães, jornalista e escritor, que dentre outros livros, escreveu “Marighella: o guerrilheiro que incendiou o mundo”.

O encontro dos dois intelectuais se orienta por um diálogo sobre as marcas dos retrocessos antidemocráticos e as construções possíveis no atual momento de recondução das rotas democráticas no País. A mediação é da Secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela.

Compromisso com a formação

As duas sessões do Ciclo Poéticas do Tempo Presente encerram uma programação de mês de aniversário de 10 anos da Porto Iracema das Artes, que estendeu por todo o mês de agosto e trouxe exposições, apresentações musicais, teatrais e de dança, além de aulas abertas e oficinas diversas.

As atividades reuniram artistas e estudantes que passaram ou estão em processo de formação na Porto Iracema das Artes e reafirmaram o compromisso da Escola com a arte, a diversidade, os múltiplos saberes e, sobretudo, com a democracia. Durante todo ano de 2023, o Ciclo Poéticas do Tempo Presente continua com novas sessões de debates.

Legenda: Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará Foto: Divulgação

Inaugurada em 29 de agosto de 2013, a Porto Iracema das Artes vem desenvolvendo, ao longo de uma décadas, experiências formativas que impactam o campo cultural do país e do Ceará. Com cerca de 16 mil matrículas ofertadas nesses 10 anos, a Escola atualmente alcança artistas de Fortaleza e do interior do estado.

Ela oferece o Programa de Formação Básica em Artes (em Artes Cênicas, Audiovisual e Artes Visuais), os Laboratórios de Criação (em Artes Visuais, Dança, Cinema, Música e Teatro) e o Curso Técnico em Dança.



Serviço

“Ciclo Poéticas do Tempo Presente”, evento em comemoração aos 10 anos da Porto Iracema das Artes

Dias 29 e 31 de agosto, às 19h, na Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema). Gratuito e aberto ao público