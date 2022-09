Arquelano leva pop cearense para último dia de Rock In Rio: ‘Oportunidade mais incrível da carreira'

Arquelano está em êxtase. O cantor, compositor, produtor musical, DJ e bacharel em Gestão de Políticas Públicas conta os minutos para subir ao palco do Rock In Rio 2022. “Fiquei absurdamente feliz e levei cerca de três dias para cair a ficha, de que irei tocar no evento. Era algo que imaginei que um dia poderia acontecer, mas não neste ano”.

Será a primeira vez que este jovem cearense de 28 anos de idade – outrora residente em Maracanaú, mas com incursões por Fortaleza desde 2009 – participará do festival, carregando toda a bagagem de vida e trabalho cada vez mais reconhecida. A apresentação do projeto musical Arquelano está marcada para o domingo 11 de setembro.

Tudo começou a partir de um post patrocinado sobre o concurso musical de uma empresa de metal. A ação levaria duas bandas das cidades onde a empresa atua para tocarem no evento. Arquelano acessou o link, leu o regulamento e decidiu se inscrever, sem muita pretensão. O material enviado foi o videoclipe de “Em Outra”, música inédita presente no novo EP dele – “Pista”, com previsão de lançamento em outubro.

“Comecei a ficar desconfiado com a possibilidade de ter sido um dos vencedores a partir do momento em que a produção do concurso me ligou para combinar uma vídeo-chamada. Naquele momento, recebi a confirmação de que fui selecionado”, recorda. Agora, ele se prepara para um show que promete ser “animado, com muita energia”.

Nele, serão interpretadas as canções inéditas oriundas do novo EP. “Em Outra” – a faixa que será lançada no próximo dia 8 – é uma dessas músicas. Trata-se da primeira vez que o grupo tocará ao vivo as composições.

Devido a limitações, o momento em solo carioca contará apenas com a banda – que inclui Emília Schramm, Théo Fonseca e Felipe Couto. Mas os próximos shows do “Pista” já estarão com bailarinos, uma vez ser a dança algo muito importante nessa nova fase artística dele.

Pop e mais movimento

Falando em nova fase, Arquelano está atualmente com outro direcionamento na carreira. Negro, LGBTQIA+, metropolitano e periférico, ele ainda é conhecido por fazer música eletrônica experimental. Mas as canções do EP “Pista'” são pops e com muito mais movimento – bebendo de influências do samba, R&B, house, funk carioca e disco.

Não à toa, as canções escolhidas para o setlist do show no Rock In Rio são as que mais recebem retornos positivos. “Tocaremos em um dia totalmente voltado para a música pop do festival, com apresentações também de Dua Lipa, Megan Thee Stallion e outros grandes nomes do gênero. Será o público perfeito para receber a minha nova sonoridade”.

Como a apresentação no festival será apenas um dos primeiros atos dessa nova “era”, ainda tem muita coisa para acontecer. Após isso, o cearense continuará com os lançamentos previstos e já produzidos para a recente fase, desenvolvida desde outubro do ano passado.

Arquelano Cantor, compositor, produtor musical e DJ “Sempre quis ir para o Rock in Rio, primeiramente para viver a experiência como público. Quando me reconheci como artista, o sonho se tornou também tocar. E irei viver as duas experiências pela primeira vez em um só combo. A última vez que andei de avião, em setembro de 2019, voltei para Fortaleza assistindo ao Rock in Rio, e jamais imaginei que a próxima vez que andaria de avião seria para tocar no festival. Enxergo isso como a oportunidade mais incrível da minha carreira até o momento”.

Vida e obra

Nascido Benjamin Arquelano, o artista considera a capital cearense uma cidade muito importante na construção de várias coisas relativas a quem ele é hoje. Quase todas as formações artísticas que ele fez aconteceram em Fortaleza – com destaque para a experiência no Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, em 2018.

Na ocasião, recebeu a tutoria da cantora, compositora e produtora Mahmundi ao longo de vários meses. Esse contato, segundo Arquelano, foi essencial para o instante atual da carreira. “E olha que já realizei muitos projetos nessa vida. Mas destaco o projeto musical Arquelano como parte da minha vivência como jovem negro, LGBTQIA+, metropolitano e periférico”.

Legenda: A apresentação do projeto musical Arquelano está marcada para o próximo dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro

Nesse pacote, ele também inclui ma i.a, primeira cantora virtual do Nordeste, desenvolvida pelo próprio artista. Ela é negra e com traços indígenas, com visuais realizados por meio da tecnologia MetaHuman, um aplicativo que cria personagens humanos digitais. Os vocais, por sua vez, foram estabelecidos no FL Studio – um dos softwares mais usados em produções musicais no mundo.

Para os próximos meses, Arquelano já tem algumas ações planejadas, a exemplo da continuidade da era “Pista”; os singles de ma i.a; e a produção do primeiro disco. O caminho é incerto, ele sabe. Mas promete aproveitar muito bem todas as oportunidades que surgirem.

“O Ceará é extremamente potente. A qualidade artística dos nossos é incrível, sendo um dos lugares mais frutíferos do Brasil. Mas ainda precisamos avançar em alguns pontos, como a nacionalização da música e da arte cearenses, o desenvolvimento de um mercado local sustentável e outras questões. Isso requer ações complexas e maior diálogo do poder público com a classe artística”. Arquelano está disposto a falar. Os caminhos trilhados comprovam isso.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil