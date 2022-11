Apresentador de televisão e astro do cinema, Erasmo Carlos expandiu carreira além da música

A música é a grande contribuição na trajetória luminosa de Erasmo Carlos. E o cantor e compositor também soube explorar as ferramentas do audiovisual. A TV foi importante aliada nos primeiros anos de carreira do Tremendão. Vale lembrar que antes de se tornar um fenômeno cultural, a Jovem Guarda nasceu como um programa televisivo.

Muito antes de se tornar uma estrela da TV brasileira, Erasmo Carlos já tinha mostrada seus dons artísticos nas telonas. A estreia acontece na comédia "Minha Sogra é da Polícia" (1958). Tinha apenas 17 anos quando participou da produção.

Além de Erasmo, Roberto Carlos também participa da fita dirigida por Aloisio T. de Carvalho. Os dois atuam como músico do grupo "Clube do Rock", que tinha o astro Cauby Peixoto (1931-2016) como vocalista. Em uma das cenas musicais do filme, Erasmo aparece no palco tocado saxofone!

Câmera, Erasmo, ação!

Anos depois a Jovem Guarda explode e o rosto de Erasmo ganha o imaginário nacional. Não demorou para que o sucesso do programa chegasse à sétima arte. É quando Roberto Carlos investe numa série de filmes com seu nome no título.

Legenda: Cena de "Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora" Foto: Divulgação

O cineasta Roberto Farias (1932-2018) dirigiu três filmes do astro em "Roberto Carlos em Ritmo de Aventura" (1968), "Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa" (1970) e "Roberto Carlos a 300km por Hora" (1971).

E o "amigo de fé, irmão camarada" atuou nos dois últimos. Em "...300km por Hora" ele vive o personagem Pedro Navalha. Outra contribuição de Erasmo veio com "Agnaldo, Perigo à Vista" (1969), ao lado do cantor Agnaldo Rayol.

Erasmo no streaming

Erasmo Carlos ultrapassou a fronteira dos musicais e da Jovem Guarda ao trabalhar em "Os Machões" (1972), de Reginaldo Faria. Com ares de pornochanchada, a produção investe na comédia e o artista atua na pele de Leleco. Já nos anos 1980, a mudança de ares veio com o infantil "O Cavalinho Azul" (1984), de Eduardo Escorel.

Legenda: Cena de "Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-rosa" Foto: Divulgação

O contato com o cinema volta a ocorrer com mais frequência na última década. Erasmo trabalha em "Paraíso Perdido" (2018), onde vive José, um gerente de clube noturno. A mais recente contribuição do cantor já chega no contexto do streaming.

Em "Modo Avião", Erasmo interpreta o boa praça Germano. Ele é avô da personagem Ana (Larissa Manoela) e possui importante contribuição na trama ao ajudar a jovem durante um momento difícil.