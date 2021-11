Aposta da Netflix, 'Alerta Vermelho' homenageia os 'filmes de assalto' com doses de ação e comédia

Com direção de Rawson Marshall Thurber (de "Um Espião e Meio"), "Alerta Vermelho" é a nova produção da Netflix na área dos blockbusters. O filme que estreia na sexta-feira (12) conta com a química de um trio que entende bem deste gênero cinematográfico.

E o roubo de relíquias históricas é o alvo dos foras da lei fictícios. Uma verdadeira briga de gato e rato com referências a filmes de 007 e até Indiana Jones. É sessão ideal para aquele domingão depois do almoço. Claro, para quem pode ainda ter esse luxo no Brasil 2020.

Em "Alerta Vermelho", adentramos uma série de roubos em escala internacional. John Hartley (Johnson) é o agente linha dura do FBI na cola do malandro Nolan Booth (Reynolds). A dupla precisa deixar as diferenças de lado (no estilo “buddy cop”) para deter "O Bispo" (Gadot), a mais esperta ladra de obras de arte.

A influência de outras produções focadas em histórias de roubo é citada pelo diretor Rawson Marshall Thurber . “Por estranho que pareça, uma das cenas de efeitos visuais mais difíceis que tivemos foi a dança com Dwayne e Gal, que foi escrita em homenagem a "A Verdade da Mentira" com uma pitada de "Thomas Crown - a Arte do Crime", sabe? Um ótimo número de dança com esses dois astros incríveis”.

Ação

Rawson Marshall Thurber tem experiência no ramo das comédias. Já fez "Com a Bola Toda" (2004), "Família do Bagulho" (2013) e repete outra parceria com Dwayne Johnson. "Alerta Vermelho" é o terceiro trabalho com o astro de ação. Legenda: Booth (Ryan Reynolds) segura um dos "ovos de Cleópatra", a relíquia perseguida pelo trio portagonista Foto: Netflix/Divulgação

Com quase duas horas de duração, o longa concentra-se nas reviravoltas entre os protagonistas. Thurber também escreveu o roteiro e pouco se preocupa em criar um “quebra cabeça” de difícil compreensão. Interessa solucionar cada mistério com muito tiro, porrada e bomba.

Muito da química entre os personagens reflete a experiência do elenco em seus projetos individuais até aqui. Reynolds é a metralhadora de piadas por minuto. Assumindo o tipo sério, Johnson faz o contraponto. Sem o mesmo tempo de tela, Gadot é a força que desestabiliza a dupla. Legenda: Gal Gadot além da Mulher Maravilha Foto: Netflix/Divulgação Quem explica o tempero adicional do humor é o próprio The Rock. “O filme final é basicamente tudo o que Rawson escreveu, mas ele nos deu liberdade para brincar, e eu adoro brincar e improvisar. Venho do mundo da apresentação ao vivo, do mundo selvagem da luta profissional. Mas claro que não chego aos pés do Ryan Reynolds, quer dizer, isso é o feijão com arroz dele. Ele é um cara brilhante, principalmente quando se trata de improviso”.

Domingão

Na última década, este trio vem emplacando sucessos no filão dos super-heróis. Bem, The Rock ainda vai estrear nessa fatia do bolo com “Adão Negro”. Mesmo com uma certa sensação de “já visto isso antes”, “Alerta Vermelho” pode cativar outros públicos além dos filmes de boneco da Marvel e DC.

E o novo produto da Netflix entrega uma ventura sem qualquer objetivo de querer ser séria. Acontece uma cena de tiroteio ali, uma de tortura acolá, mas nada que assuste os brasileiros. A motivação é gerar passatempo enquanto uma ação para toda família. Seja qual for o formato que represente essa unidade familiar, diga-se. Legenda: Dwayne Johnson brinca na lista dos "tiras linha dura" Foto: Netflix/Divulgação

Se a febre dos DVDs piratas continuasse à toda, "Alerta Vermelho" certamente seria sucesso de vendas nas banquinhas do Centrão de Fortaleza. Na era do streaming, a Netflix acerta no blockbuster com cara de “Temperatura Máxima”.