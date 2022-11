Após velório aberto ao público, corpo de Gal Costa é levado para enterro privado

O corpo de Gal Costa, que faleceu na última quarta-feira (9), aos 77 anos, saiu da Assembleia Legislativa de São Paulo, às 15h desta sexta-feira (11). Ela será levada ao cemitério, onde ocorrerá o enterro privado, restrito aos familiares e amigos.

Durante o velório, o caixão de Gal ficou sobre um tapete vermelho na entrada principal do prédio da Alesp e seus admiradores puderam colocar flores e se despedir da artista.

Ao sair do local, o caixão foi coberto com bandeiras da Bahia e de São Paulo. Além disso, o Uol detalhou que houve um cortejo e que as coroas de flores que chegaram ao longo do dia foram colocadas em um caminhão.

O filho da cantora, Gabriel, de 17 anos, permaneceu sentado ao lado do corpo, acompanhado da viúva, Wilma Petrillo.

Alguns famosos comparecem ao local, como Serginho Groisman, Eduardo Suplicy, Zélia Duncan, Bela Gil e Janja. Já artistas como Jorge Ben Jor, Angélica e Luciano Huck, Ana Furtado e Boninho mandaram coroas de flores em homenagem à artista baiana.

Trajetória de Gal

Maria da Graça Costa Penna Burgos, nome de nascimento de Gal, era natural de Salvador e desde pequena havia sido incentivada pela mãe a seguir na carreira musical.

O trabalho da artista na cena do país ganhou força na década de 1960. Ainda adolescente, ela se aproximou de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, com quem formou o grupo conhecido como Doces Bárbaros e manteve amizade próxima até os dias atuais.

Já com pouco mais de 20 anos, participou do "Tropicália ou Panis et Circensis", álbum importante do movimento tropicalista.

As músicas de Gal Costa se tornaram verdadeiros clássicos da MPB. Alguns dos exemplos são 'Baby', 'Meu nome é Gal', 'Chuva de Prata', 'Meu bem, meu mal' e 'Barato total'.