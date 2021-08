Ao 75 anos, morre a maestrina Izaíra Silvino, ex-regente do Coral da UFC

Há um dia de completar 76 anos, faleceu, neste sábado (14), a ex-regente do Coral da UFC Izaíra Silvino. A informação foi confirmada pela irmã da musicista nas redes sociais. Nos anos 80, a artista esteve à frente do Coral em uma de suas fases de mais intensa atividade, realizando shows e recitais pelo interior do Ceará.

Formada em Direito, Izaíra estudou música no Conservatório Alberto Nepomuceno. Ela foi regente do Coral da UFC de 1981 a 1989. À época, mudou o formato das apresentações do grupo, que viraram verdadeiros espetáculos.

Como regente, prezou pela valorização da música brasileira (especialmente a nordestina) e a multiplicação de corais, fundamento para a proposta pedagógica que hoje embasa a formação de professores de música da UFC.

No ano passado, ela foi uma das 50 personalidades celebradas na Campanha de Sereia de Ouro. "Sou Izaíra, regente de coral, compositora, vivo na música, mergulho na música e não morro afogada. Essa sou eu, Izaíra Silvino", assim ela se apresentou em vídeo gravado para o projeto.

Homenagens

Nas redes sociais, Aparecida Silvino lamentou a morte da irmã. "Você me firmou no mundo e me abriu horizontes que nunca se fecharão. Plantou em mim sementes que já são florestas de tão ricas (...) Eu não ouso dizer que você cumpriu a sua missão, porque sua missão se cumpre em nós todos os dias. Cada ser que entra em contato com a gente recebe a sua luz", disse.

Legenda: Maestrina, Izaíra Silvino conduziu o Coral da UFC e ajudou a multiplicar o número dessas formações musicais no interior do Ceará Foto: ADUFC/Divulgação

Atual regente do Coral da UFC, o maestro Erwin Schrader ressaltou a importância que Izaíra teve para a música no Ceará. "Ela me estendeu a música, o coração e a mão. Foi uma educadora fantástica, de uma sensibilidade impressionante. Sou muito feliz de ter tido a oportunidade de cantar com ela, de ter estado com ela. O trabalho que o Coral da UFC fez nos últimos 20 anos está muito ligado a ela. Ela revolucionou o canto coral e deu oportunidade para a musica dentro da universidade", disse.

Izaíra deixa o marido e dois filhos. A causa da morte não foi informada.