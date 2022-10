Aniversário de Belchior é celebrado em Fortaleza com show gratuito de Vannick Belchior

Se vivo fosse, Belchior (1946-2017) completaria 76 anos nesta quarta-feira (26). A expectativa em torno da data demonstra o carinho cada vez crescente dos fãs pelo poeta sobralense. Para celebrar esta memória, a Estação das Artes recebe show especial de Vannick Belchior.

A partir das 17h do sábado (29), o equipamento cultural vai respirar e aplaudir a arte deste cearense. Além do concerto musical protagonizado pela filha caçula de Bel, a data reúne DJ Alan Morais (com set temático de músicas de "Belchior e da "Turma do Ceará") e venda do livro “Para Belchior com Amor”, organizado por Ricardo Kelmer e Alan Mendonça.

Ligada desde cedo à música, Vannick formou-se em Direito, mas decidiu seguir a carreira musical em 2021, incentivada pelo mestre Tarcísio Sardinha (1964-2021), parceiro musical do pai. Por meio da voz, ela vem dando continuidade ao vasto legado do artista.

Parabéns, Belchior

Com o show “Das coisas que aprendi nos discos”, Vannick interpreta canções famosas, a exemplo de “Paralelas”, “A palo seco” e “Como nossos pais”. Em agosto, a cantora lançou o primeiro EP com seis composições de Belchior. O último lançamento foi o clipe de "Sujeito de Sorte".

No último sábado (29), Vannick Belchior participou do Programa Altas Horas. Ao lado de Silvero Pereira, a dupla interpretou "Como nossos pais". Em homenagem ao aniversário do pai, a composição foi gravada e está disponível nas plataformas de streaming nessa quarta-feira.

Lançado em 2016, a obra “Para Belchior com Amor” chega à terceira edição enriquecida de ilustrações e novos autores, com mais contos, crônicas e cartas inspirada na poesia musical do sobralense. O livro reúne 24 textos de 23 autores cearenses, e conta com a participação especial de Vannick. Ao todo, 100 obras estarão disponíveis à venda na Estação das Artes. O valor é R$30.

Serviço:

Show de homenagem a Belchior com Vannick Belchior. A partir das 17h. Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540, Centro). Gratuito

Apresentações de DJ Alan Morais, lançamento e venda do livro “Para Belchior com Amor”, Feira gastronômica do Mercado Alimenta CE e Exposição “Legado dos Mestres”.