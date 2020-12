Anitta responde sobre 'calcinha da virada' e diz que todo dia tem feito teste da Covid-19

Não falta muito para Anitta subir no palco da Times Square, em Nova York, aonde irá se apresentar como atração da tradicional festa de Réveillon da cidade. A cantora brasileira chegou nos Estados Unidos no último domingo (27), e desde então tem realizado diversos exames que detectam a Covid-19.

Através das redes sociais, a funkeira carioca brincou dizendo que não aguenta mais fazer testes. Até agora, segundo ela, já realizou cerca de quatro. "Todo dia tem que fazer", explicou. Logo em seguida Anitta quebrou o mistério sobre a famosa "calcinha da virada".

Desde terça-feira (29), internautas vem comentando palpites sobre a cor da calcinha que a cantora irá usar neste ano. Ela já chegou a dar declarações sobre o assunto no passado, já que acredita na superstição. Mas este ano a cantora parece não ter se decidido ainda.

"Está todo mundo me perguntando, amigas, pessoas da internet, loucura real, eu nem imaginei... enfim, estão me perguntando qual calcinha eu vou virar esse Ano-Novo, e qual a cor da calcinha que virei no ano passado. Bom, no ano passado usei uma calcinha nude, agora esse ano eu não faço a menor ideia, gente", afirmou.

O show de Anitta na Times Square será ao vivo e terá transmissão pelo canal Univision. O evento será apresentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami. O especial contará ainda com performances musicais de nomes como Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray.

Anitta confirmou sua presença nas redes sociais, e também celebrou a conquista. "Meu Réveillon será na Times Square, em Nova York. A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia para resolver, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso. Vai ser diferente, óbvio, por conta da Covid. Só felicidade", disse.

Certamente 2020 foi um ano de conquistas para Anitta, mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus. A artista lançou diversos sucessos como "Desce Pro Play", com MC Zaac e Tyga, "Toca Me", e "Me Gusta", com Cardi B e Myke Towers.

Além dos hits e parcerias internacionais, a cantora marcou presença na nova colaboração entre Luísa Sonza e Pabllo Vittar, na música "Modo Turbo". Ela também começou a fazer sucesso no mundo dos games, e disputou diversas partidas em transmissões ao vivo pelo Facebook.

Mais recentemente Anitta lançou sua segunda série documentária na Netflix, "Anitta: Made in Honório", em que fez diversas revelações sobre sua vida pessoal e profissional. Logo no primeiro episódio, a cantora contou que foi estuprada na adolescência e diz que demorou muito para deixar de se culpar pelo ocorrido. Ela ainda revela que a "personagem Anitta" nasceu daí.

No Prêmio F5, a cantora venceu não uma nem duas, mas três categorias na edição 2020. Ela foi eleita a melhor cantora e também ganhou o hit do ano com a canção "Me Gusta". Anitta também ganhou a categoria de "bafão do ano", com a treta pública com o colunista Leo Dias.

