Andy Fletcher, fundador do Depeche Mode, morre aos 60 anos

Andrew Fletcher, fundador da banda Depeche Mode, morreu aos 60 anos. A informação foi confirmada através de publicação nas redes sociais do grupo nesta quinta-feira (26).

"Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", diz a nota.

A causa da morte não foi divulgada.

Legenda: Nota informando sobre a morte foi publicada no Instagram da banda Foto: Reprodução

Depeche Mode

A banda foi fundada no fim dos anos 1970. Segundo o G1, o grupo de rock foi formado por Fletcher, em Basildon, na Ingleterra, com Martin Gore e Vince Clarke.

O cantor Dave Gahan entrou no grupo depois. Com ele, a banda emplacou sucessos como "New Life" e "Just Can't Get Enough", "Enjoy The Silence" e "I Feel You".

Em 1995, o grupo voltou a ser um trio, com a saída de Alan Wilder que substituiu Vince Clarke.

