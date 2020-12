Ana Maria Braga noticia morte do cameraman do Mais Você, causada por infarto fulminante

Ana Maria Braga, 71, anunciou mais uma perda em seu time do programa Mais Você (Globo). A apresentadora lamentou na manhã desta terça-feira (29), a morte do câmera Antonelli, mais conhecido como Tom Tom.

Legenda: Tom Tom venceu a luta contra a Covid-19. Ele chegou a ficar 18 dias internado por causa da doença Foto: Reprodução/Globo

Segundo Ana Maria, o cinegrafista que trabalhava na emissora desde 2013, morreu aos 45 anos após um infarto fulminante. "Estamos de luto, nossa equipe toda, uma jovem família, muito querida (...) Nunca vamos esquecer dele. Já que não podemos estar lá com a família, desejamos a ele uma boa passagem", disse a apresentadora, com a voz embargada.

O cameraman venceu a luta contra a Covid-19. Ele chegou a ficar 18 dias internado por causa da doença. "Ele comentava que sentia um pouco as sequelas. Falou que a voz ficou mais fraca por conta do respirador", disse Ana Maria.

No dia anterior, na segunda-feira (28), o profissional havia se queixado de formigamento em um dos seus braços, e após deixar os estúdios da Globo, enquanto estava a caminho do hospital, resolveu parar para ajudar uma mulher que precisava trocar o pneu do carro. Foi quando teve o infarto.

Na opinião de Ana Maria Braga, a morte de Tom Tom poderia ter sido evitada. "É importante o alerta, porque uma das consequências do coronavírus pode ser um coágulo (...) Tenho certeza que podia ter sido evitado", afirmou a apresentadora, que aconselhou os telespectadores a fazerem exames de rotina.

Esta foi a segunda vez que a apresentadora do Mais Você precisou noticiar uma morte em seu programa. No dia 1º de novembro, a morte do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, surpreendeu a todos, inclusive Ana Maria, que não conteve as lágrimas ao falar do colega, com quem trabalhou por mais de 20 anos.

Este ano não fácil para Ana Maria Braga. A veterana das telinhas de 71 anos, superou um câncer no pulmão e se recuperou de uma pneumonia. Ela também perdeu a cadelinha de estimação, Sombrinha, da raça yorkshire que adotou logo após seu nascimento, em 2009.

