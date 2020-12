Ana Maria Braga confirma que não deixará comando do "Mais Você"

Ana Maria Braga afirmou que não deve deixar o comando do programa "Mais Você". As especulações sobre a aposentadora da apresentadora começaram após a morte de Tom Veiga, amigo pessoal e colega de trabalho responsável por dar vida a Louro José, com quem conviveu por mais de 20 anos.

"Eu não estou me aposentando. Vê se eu levo cara...", disse no programa desta terça-feira (22). Durante a fala, Ana Maria foi aplaudida pelos colegas de produção do programa. Veja o vídeo:

E mais um dia a Ana Maria Braga tendo que desmentir notícias falsas espalhadas por programas vespertinos de baixa qualidade pic.twitter.com/Kp5MmR6Y8Z — tulio (@tulio) December 22, 2020

"Vê se eu levo cara disso, não levo. Estou me preparando para tirar pequenas férias no início do ano, porque também sou filha de Deus e mereço", completou. De acordo com a apresentadora, o "Mais Você" deve continuar com conteúdo inédito durante as duas semanas do início de 2021.