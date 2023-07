Ana Cañas celebra Belchior em Sobral e Fortaleza. 'Onde ele nasceu e partiu. Será emocionante', diz

A poesia de Antônio Carlos Belchior (1946-2017) segue atemporal e viva. Por diversas cidades brasileiras, concertos musicais lotam salas. Em março último, o documentário "Belchior - Apenas um Coração Selvagem" estreou no Globoplay. Novas gerações e fãs de carteirinha celebram e redescobrem o ídolo.

Ana Canãs é testemunha privilegiada deste bem-querer. Com turnê e dois discos que iluminam sucessos do cearense, a cantora e compositora realiza três apresentações no Ceará. A primeira parada é Sobral, durante as festividades dos 250 anos da cidade natal do poeta.

Em seguida é vez de Fortaleza, com direito a data extra para atender a procura do público. Em "Ana Cañas Canta Belchior", a paulistana interpreta pérolas como “Sujeito de Sorte”, “Velha Roupa Colorida” e “Como Nossos Pais”. O repertório ainda apresenta uma canção até agora inédita de Belchior, chamada “Um Rolê No Céu”.

Em entrevista, Cañas detalha que os shows em chão cearense guardam uma emoção particular. A apresentação em Sobral deve render um produto audiovisual para o segundo semestre. "Será muito forte, um momento muito simbólico desse projeto. Cantar onde ele nasceu e partiu. Será emocionante", compartilha.

Na terra de Belchior

Horas antes do show da turnê em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, a cantora conversa por telefone. Em meio à passagem de som, atenta aos últimos detalhes do palco, Cañas descreve que levar a turnê a Sobral era um desejo antigo.

Assim, várias surpresas (sem detalhar todas, claro) estão engatilhadas. "Além da participação dos filhos, cantarei uma música que nunca cantei nos shows até agora. Uma apresentação como tem que ser. Será difícil conter as lágrimas", projeta.

Além da cidade onde Belchior nasceu, as apresentações de Fortaleza acontecem no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Foi nesse equipamento público cultural onde os cearenses velaram o conterrâneo. Percorrer o País com esta turnê que celebra Belchior a permite aprofundar mais e mais o fascínio e urgência da arte criada por Belchior.

Com 16 anos de carreira e uma indicação ao Grammy Latino em 2019, a artista explica que vive fase luminosa. “Ana Cañas Canta Belchior” foi eleito o "Melhor Show do Ano de 2022" pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA). O projeto circulou por mais de 100 cidades brasileiras e a passagem pelo Ceará coroa esse momento.

"Posso te garantir que o Belchior está muito vivo no coração dos brasileiros. Tocamos nas cidades mais pequenas, no Brasil profundo. Em praças e teatros. Ele alcança a todas as classes sociais e idades. É comum ver três gerações nos shows com pais, filhos e avôs", descreve.

Presença viva

O projeto “Ana Cañas Canta Belchior” iniciou durante a pandemia da Covid-19. Nasceu com a ideia de uma live única e transformou-se em álbum de estúdio em 2021 e DVD ao vivo em 2023. Assim, canções marcantes do poeta ganham interpretações recheadas de emoção e visceralidade.

Uma sinergia e troca capazes de ampliar novos apreciadores para este rico acervo. Em certa medida, descreve a artista, o trabalho desenvolvido ao longo dessa turnê reforça nas plateias a verdadeira posição de Belchior no cenário da MPB.

Ana Cañas Cantora e compositora "Está vivíssimo e amado. De minha parte contribuo reforçando o lugar da música brasileira que ele sempre pertenceu. Está entre os maiores compositores da MPB

A poesia criada pelo cearense atravessa o tempo. Nas palavras de Cañas, tal característica é particular em gênios que entendem o amálgama da existência humana. "Um homem muito culto, falava cinco línguas, mas entendia a do povo, desse Brasil profundo. Está sendo uma experiência magnífica. É o momento mais lindo da minha vida", garante.

Estrada de Cañas

A paulistana despontou no mercado fonográfico com o "Amor e Caos" (2007). O segundo álbum, "Hein?" (2009), traz as primeiras parcerias com Arnaldo Antunes e a faixa ‘Esconderijo’ ganha destaque. No mesmo ano, grava com Nando Reis a música ‘Pra Você Guardei o Amor’, dueto que ganhou sucesso nacional.

Ana mantém a regularidade de lançamentos com "Volta" (2012). O trabalho transformou-se no show e DVD "Coração Inevitável", cuja direção e iluminação foram de Ney Matogrosso. Em 2015, nasce "Na Vida", o primeiro totalmente autoral. "Todxs" (2018), quinto disco de estúdio, foi indicado ao Grammy Latino 2019 como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo.

Legenda: “Ana Cañas Canta Belchior” venceu a categoria de "Melhor Show do Ano" de 2022 pela Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) Foto: Marcus Steinmeyer

Em outubro de 2021, a artista divulgou "Ana Cañas Canta Belchior" (2021) e apresentou o repertório acompanhada por uma banda. Agora, o momento é apresentar este concerto no lugar onde o bardo nasceu e a cidade que o inspirou em versos. "Ninguém escuta Belchior e permanece a mesma pessoa", confirma.

"Belchior mudou a minha sensibilidade no contato com as pessoas. Me transformou como intérprete, pois a dicção é algo importante para poder cantar o que ele escreveu. Ressignificou meu canto. Tornei-me um ser humano melhor. Me fez acreditar que amar e mudar as coisas é possível por meio da arte. O poder da obra dele é essa transcendência", finaliza Ana Cañas.

Serviço:

“Ana Cañas Canta Belchior”. Em Sobral: Dia 28/07, às 23h, na Arena Aeroporto (Tv. Do Canal, 53, Coração de Jesus, Sobral). Gratuito.

Em Fortaleza: Dia 29/07, às 21h, e 30/07 (data extra), às 19h, no Anfiteatro do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Fortaleza). Ingressos: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia) e R$ 75,00 (ingresso social - mediante doação de 1kg de alimento).