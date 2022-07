Ana Canãs, Alice Caymmi e Mariana Aydar fazem shows gratuitos na Praia de Iracema; veja programação

A programação do "Férias em Fortaleza" encerra nesta semana com três dias de shows no Aterrinho da Praia de Iracema. Entre as atrações estão Ana Canãs, Alice Caymmi, Mariana Aydar, Academia da Berlinda, Céu, Flora Matos e as bandas Piracema e Transacionais, além de djs.

Os shows são gratuitos e acontecem de quinta-feira (28) a sábado (30) a partir do final da tarde, os horários ainda serão divulgados. No início do mês, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, havia anunciado as atrações culturais abertas ao público.

Na quinta (28), serão realizadas as apresentações de DJ Maarji, Piracema e Alice Caymmi. A carioca Alice Caymmi traz a música que passeia pelo pop, a música popular e o rock’n’roll.

Já na sexta (29), a programação fica por conta DJ Maria Tavares, Transacionais, Ana Cañas e Academia da Berlinda. A cantora Ana Canãs apresenta um repertório em homenagem a Belchior.

Encerrando a programação intensa de shows, no sábado (30), tem Som da Caixa, Mariana Aydar, Flora Matos e Céu. Mariana Aydar canta o mais recente disco, “Veia Nordestina”, em um retorno às suas raízes no forró e Céu faz show acústico que revisita grandes sucessos de sua carreira.

Veja a programação completa:

Quinta-feira (28)

Atrações:

DJ Maarji

Piracema

Alice Caymmi

Sexta-feira (29)

Atrações:

DJ Maria Tavares

Transacionais

Ana Cañas

Academia da Berlinda

Sábado (30)

Atrações:

Som da Caixa

Mariana Aydar

Flora Matos

Céu

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil