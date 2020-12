'Among Us' chega à marca de meio bilhão de jogadores em novembro, segundo Nielsen

O jogo "Among Us" atingiu cerca de 500 milhões de usuários ativos no mês de novembro, de acordo com a empresa de pesquisa SuperData, que pertence à Nielsen.

De gráficos simples, o jogo foi lançado em 2018, mas foi só em 2020, com a urgência do isolamento social, que o título ganhou popularidade em escala mundial.

O game multiplayer online propõe o desafio de tentar identificar qual dos jogadores é o "impostor", que tem objetivo diferente dos demais - sabotar a nave espacial em que todos se encontrar e assassinar seus companheiros.

Na premiação Game Awards, a mais popular do setor, "Among Us" levou os prêmios de melhor jogo multiplayer e melhor jogo mobile.

