Amazon estreia podcast sobre cinema e cultura pop com cearense PH Santos e Marcelo Hessel

A Wondery, estúdio de podcasts da Amazon, estreia nesta sexta-feira (2) o primeiro podcast da empresa sobre cinema e cultura pop produzido no Brasil, que contará com apresentação do cearense PH Santos e do paulista Marcelo Hessel. Em dois episódios semanais, “Tomada 2” traz dicas, opiniões e debates sobre os temas compartilhados pelos críticos.

Os episódios das sextas-feiras serão centrados em destacar as estreias da semana de filmes e séries e serão disponibilizados nas plataformas de áudio e no canal do YouTube da Wondery Brasil.

Veja também

Já os programas das terças tem um formato diferente, trazendo contextos mais gerais do audiovisual, inclusive contando com entrevistados. Além disso, o acesso a eles será exclusivo e gratuito pela Amazon Music.

Para os dois primeiros episódios, os críticos debatem sobre os lançamentos “Vidas Passadas” e “Anatomia de Uma Queda”, refletem sobre a fase atual dos filmes de heróis e compartilham expectativas sobre lançamentos previstos para 2024, entre outros assuntos.

Dinâmica instantânea

Com trajetórias reconhecidas na crítica de cinema, PH e Marcelo ressaltam em entrevista ao Verso a parceria possibilitada pelo projeto. “Por mais que nós nos conhecêssemos, a gente não tinha trocado ideia antes. A grande estreia, digamos assim, da dupla é realmente esse podcast”, define PH.

“Quando a gente começou a gravar, apertou o ‘REC’, a dinâmica foi instantânea”, segue o cearense. A química da dupla, que adianta ter opiniões divergentes sobre temas e obras, se dá pela intenção mútua entre os críticos: abrir debates.

“A gente está chegando com o mesmo interesse: em vez de chegar para reforçar a própria opinião, chegar para entender que tipo de debate e conversa se pode ter em torno desses filmes e séries”, dialoga Hessel. “Os episódios estão ricos. A gente tá gravando por uma hora, mas às vezes a gente começa a abrir a discussão e meio que vai 'brisando', os caminhos se abrem”, segue o jornalista.

O podcast, ele opina, se destaca como um formato que não apenas abarca, mas possibilita o diálogo. “O espaço aqui no podcast e a liberdade de falar de qualquer coisa é o que eu estava sentindo falta, porque é muito mais uma oportunidade de aprofundar o debate”, afirma.

“Nas redes, as pessoas ficam girando em torno do mesmo ponto. O ‘Tomada 2’, utilizando até o nome do programa, vem para dar esse choque e buscar um viés onde eu e o Hessel não necessariamente precisamos entrar num consenso, mas definitivamente não vai ser um dissenso que fica girando em torno de um núcleo que não acontece nada”, dialoga PH.

Entre os “spoilers” compartilhados, PH e Hessel adiantam que têm “opiniões contrárias” sobre o drama “Vidas Passadas”, mas que a conversa se alargou para temas e vivências da dupla.

Debate que perdura

Conhecido pelo trabalho no site de cultura pop Omelete e com carreira de mais de 20 anos na crítica, Hessel aponta as possibilidades de diálogo com o público que os formatos digitais possibilitaram ao longo dos anos. “Primeiro era uma coisa muito solitária você escrever na frente do computador, a reação das pessoas no começo era por e-mail. A relação com o leitor e a dinâmica da discussão foi se transformando ao longo dos anos”, inicia.

Caracterizando como “fechada” a lógica de formatos como vídeos de reações, agregadores de notas e resenhas no Letterboxd, Hessel compartilha sentir "falta do debate hoje em dia". “Pra mim sempre foi importante fazer um texto que perdurasse, que você não descarta depois da estreia do filme. Queria que o ‘Tomada 2’ tivesse o mesmo caminho, um debate que perdurasse também”, reconhece.

“Da Parquelândia”

Crítico de cinema desde 2005, youtuber e produtor de conteúdos sobre filmes e séries, o cearense PH Santos destaca a “honra” de compor o podcast diretamente “do Ceará, de Fortaleza, da Parquelândia mais especificamente falando". “Tenho muita honra de estar fazendo isso daqui, não ter que me locomover ou sair para, assim, ser alguém ‘relevante’”, celebra.

“Nas gravações, já tem citação ao (cineasta cearense) Déo Cardoso (de "Cabeça de Nêgo"), ao (cineasta cearense) Petrus Cariry (de "Mais Pesado é o Céu"), já colocamos aqui um pouco também de vários filmes aqui do cinema cearense, que vive um auge”, adianta o crítico.

Podcast Tomada 2

Quando: estreia nesta sexta-feira (2); episódios semanais às sextas e terças

Onde: episódios das sextas disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube da Wondery Brasil; episódios das terças disponíveis na Amazon Music

Mais informações: no Instagram da Amazon Music Brasil e nos perfis de Marcelo Hessel e PH Santos