Alceu Valença chega aos 75 anos viralizando poesia: "Sem a internet não aconteceria isso"

Prestes a completar cinco décadas de carreira, Alceu Valença testemunha sua obra iluminar o mundão da internet. Na velocidade das transmissões de dados, a voz do pernambucano ecoa como hino a novas gerações. "Eu já escuto os teus sinais...".

A popularidade nas redes sociais traduz o artista atento às demandas do presente. Alceu viraliza poesia e fala direto com o público. Entrega bem-querer no território dos ditos conectados. No sábado (13), a partir das 20h30, o cantor e compositor compartilha clássicos de sua carreira no projeto Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions.

Gratuita, com transmissão pelo canal de YouTube da Orquestra Ouro Preto e canal 500 da Claro TV (Canal Like), a iniciativa adapta sucessos do artista à música de concerto. Trata-se de um festejado reencontro. A parceria entre Alceu e a OOP rendeu em 2014 o DVD "Valencianas", cujo repertório inclui "Anunciação", "Belle de Jour", "Cavalo de Pau" "Como Dois Animais", ente outras pérolas.

"Como está a Praia de Iracema?", se adianta do outro lado da linha. Ao saber da quentura das últimas semanas em Fortaleza, Alceu se diverte. "E o Rio tá frio! O mundo tá doido". Ainda sobre Iracema, o pernambucano é informado da concentração de jovens na chamada "Praia dos Crushs".

Novas gerações que abraçam o cancioneiro do veterano em tempos digitalizados. Ele detalha o sentimento de carinho que sua arte repercute na internet. "Foi uma coisa absolutamente natural. Começou a pintar algumas coisas como eu cantar na rua, em outros cantos".

E o pernambucano abraça estas ferramentas. Começou publicando fotos no Instagram e continuou desenvolvendo conteúdo para os fãs. O que inclui desde falar das histórias por detrás das composições a divulgar novos trabalhos. "Belle de Jour" superou a marca de 191 milhões de visualizações no YouTube, destaca o autor.

Alceu Valença Sem a internet não aconteceria isso, não. De jeito nenhum. Você pode ouvir o cantor lá da Coreia do Sul. Depois pode ouvir um cara do Marrocos e depois pode ouvir um português, brasileiro. Virou uma coisa mais democrática.

Aos poucos, o artista vem retomando o encontro com o público nos palcos.

O cantor e compositor completou 75 anos em julho. Das celebrações, os fãs ganharam dois discos deliciosos. Com apenas Alceu e o violão, "Saudade" e "Sem pensar no Amanhã" reúnem inéditas e versões de hits atemporais. Em novembro (dia 19), ele fecha a trilogia com o novo álbum "Senhora Estrada".

Em 2022, outra produção que será entregue é o DVD "Valencianas 2", gravado por Alceu e a orquestra Ouro Preto, na cidade do Porto, em Portugal. Neste sábado, a seleção das músicas engloba faixas tocadas nas duas apresentações de "Valencianas".

Além do casamento entre a música erudita e a canção popular, o show reforça o caráter universal da obra de Alceu. Segundo o pernambucano, o projeto é repleto de riqueza, pois são músicos que entregam rara sensibilidade à interpretação de sua obra.

Legenda: "Valencianas": diálogo entre a música erudita e a canção popular, Foto: Íris Zanetti

"É bom demais cantar com a Orquestra Ouro Preto. É estar no nirvana. É o paraíso! São pessoas que são amigas da arte. Os músicos, a equipe, são pessoas leves. É muito bom o astral. É bom para a alma, para a música, para tudo", ratifica.

O projeto Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions é possível graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além de Alceu Valença, já participaram Fernanda Takai, Diogo Nogueira e Ana Carolina. A última apresentação do ano acontece em dezembro e o convidado especial será o cantor e compositor Lulu Santos.

Transformar

A Orquestra Ouro Preto completou 21 anos de atividades. Sob a regência e direção artística do Maestro Rodrigo Toffolo, o grupo trabalha a formação de diferentes públicos a partir de uma extensa programação nas principais salas de concerto e espaços diversos no Brasil e no mundo.

Essa atuação inclui projetos sociais e educacionais como o "Núcleo de Apoio a Bandas" e a "Academia Orquestra Ouro Preto", que conta atualmente com 42 bolsistas, com idades entre 18 e 28 anos. A OOP é premiada nacionalmente e tem 12 trabalhos registrados em CD e sete DVDs.

Serviço

Projeto Orquestra Ouro Preto SulAmérica Sessions, com Alceu Valença. Sabado (13), às 20h30, pelo canal no YouTube da Orquestra Ouro Preto, canal 500 da Claro TV (Canal Like) e ainda na programação da Rádio SulAmérica Paradiso.

Repertório:

"Sino de Ouro" (Alceu)

"Cavalo de Pau" (Alceu)

"Como Dois Animais" (Alceu)

"Dia Branco" (Alceu)

"Eu Vou Fazer Você Voar" (Alceu / Hebert Azul)

"Coração Bobo" (Alceu)

"Samba do Tempo" (Alceu)

"Tesoura do Desejo" (Alceu)

"Pelas Ruas Que Andei" (Alceu / Vicente Barreto)

"La Belle De Jour, Girassol" (Alceu)

"De Janeiro a Janeiro" (Alceu)

"Cabelo No Pente" (Alceu / Vicente Barreto)

"Anunciação" (Alceu)

