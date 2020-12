Alaska Filmes critica postura de Anitta durante gravações do clipe de 'Modo Turbo'; cantora rebate

No Instagram, um dos responsáveis pela produção e direção do clipe "Modo Turbo", estreldo pelas artistas Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, falou sobre o processo de criação do produto audiovisual e criticou a postura da cantora de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, por detrás das câmeras.

Questionado por meio dos stories na conta oficial da Alaska Filmes, contratada para o vídeo, Marco Lafer falou sobre o tratamento dado por Anitta à equipe designada para o material. "O que posso dizer é que a gente discorda completamente da conduta profissional da Anitta. Nunca destratei ninguém da minha equipe, simplesmente não entendo porque alguém escolhe deliberadamente tratar mal as pessoas", escreveu.

Ao longo de uma série de vídeos, Lafer respondeu detalhes sobre o processo de montagem do roteiro e gravação do clipe.

Segundo ele, a Alaska Filmes esteve envolvida completamente nas ideias iniciais, mas o foco principal, que coloca as artistas em uma história de video game, foi pensado por Anitta. "A premissa chegou pra gente por meio da Anitta. Ela teve toda essa ideia de que a Pabllo, a Luísa e ela iriam chegar num arcade e encontrar essa máquina, escolher os avatares delas e disputar esse jogo de dança. A partir desse embrião de ideia, nós começamos a ter corpo e criar o restante do clipe", pontuou.

O diretor ainda comentou sobre a contribuição dos demais dentro do set de gravações, que foi montado em dois dias para rodar as imagens principais envolvendo as cantoras. "Assim que a gente gosta de trabalhar. Gostamos de trabalhar com ideias que tragam toda essa ação, mistério, que tragam coisas divertidas pra narrativa pra sempre trazer algo novo para as pessoas que estão assistindo. Porque afinal a gente real acredita na colaboração, a gente acha que um projeto para ficar legal precisa de muitas pessoas trocando ideia, um respeito com a equipe, porque ninguém faz nada sozinho".

Já em relação às dificuldades no processo, Marco Lafer tergiversou, mas não deixou de citar a postura de uma das artistas quando questionado sobre qual o principal problema durante as gravações. "Lidar com o ego e falta de caráter de uma celebridade em específico", reforçou.

Resposta

No Twitter, Anitta e Luísa Sonza se pronunciaram rapidamente sobre a polêmica. Poucos minutos após as publicações de Lafer, a voz de "Show das Poderosas" fez tuíte sobre o assunto. "Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença", escreveu.

Acho que as pessoas escolheriam poupar sua energia se soubessem minha reação quando vejo falando mal de mim depois que já não está mais na minha presença. 😂 — Anitta (@Anitta) December 24, 2020

Enquanto isso, Luísa Sonza, que pagou pelo clipe, falou sobre o posicionamento feminino dentro da produção. "Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente", disse. Nas respostas, Anitta disse ter ficado envergonhada por ter indicado a produtora.

Estou desapontada com o posicionamento e a falta de profissionalismo da produtora Alaska filmes. Sabemos como homens se sentem quando uma mulher bem sucedida e poderosa se impõe e é clara com o que ela quer, infelizmente. — Luísa Sonza #MODOTURBO (@luisasonza) December 24, 2020

