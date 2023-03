Adriana Calcanhotto celebra a estrada em novo álbum de inéditas: ‘Alegria pelos novos ares'

Do outro lado da linha, Adriana Calcanhotto. Está no próprio cafofo, entre livros. Eles se espalham pela casa-jardim no Rio de Janeiro, vocacionada para a poesia: é quieta, solar, iluminada. Um prazer estar nela, mas nem sempre.

“Surgiu uma constatação em função da pandemia: apesar de gostar de ficar em casa, sobretudo depois de viagens, percebi que não estar em movimento não é tão legal”, gargalha.

A fina observação pauta o novo trabalho assinado pela cantora e compositora gaúcha. “Errante” é lançado nesta sexta-feira (31) nas plataformas digitais. Onze canções inéditas vagueiam por temas como pertencimento, identidade, nomadismo e, claro, amor.

É a Calcanhotto de sempre, mas – como em todo projeto – diferente. Tem mais sede de estrada, sobretudo após o confinamento involuntário e a inclemência do presente feroz.

“Comecei a sentir falta disso, de estar no mundo. E não só da parte engraçada da estrada, dos perrengues também. Tudo pra mim parecia mais interessante do que não estar andando. Fiquei prestando atenção nisso”, confessa a artista, por telefone.

Se no álbum anterior, “Só” (2020) – com músicas sobre e por causa da Covid – essa inquietação já estava presente em versos como “O que temos são janelas” e “Por onde vagueia tua compositora sem eira nem beira”, aqui a coisa se agiganta.

“Errante” é todo deslocamento, com versos criados entre 2016 e 2021, e gravação no final deste último ano. Ou seja, o disco já era antes mesmo da pandemia.

Tanto material inédito guardado por longo tempo foi algo incomum para Calcanhotto, que aponta outro diferencial da nova safra de músicas: ela precisou registrar tudo para entender, de fato, o que a empreitada representa. E o que surge é repleto de leituras e significados.

“Quero o que me leva”

Abrindo o pack, “Prova dos Nove” brada: “Tenho o corpo italiano/ Por nascimento no Brasil/ Alma lusitana/ A mátria africana”, fruto das tantas descobertas e conexões da letrista com ela mesma.

No fim de 2021, Adriana soube que os antepassados vieram para o Brasil saindo do Porto, em Portugal, no século XVI, fugidos da Inquisição – um dado que mexeu e confirmou certas verdades. “Eu agora sou isso, logo deixo de ser todas as outras coisas que não sou”.

Na sequência, “Larga tudo” é sambinha apaixonado de quem quer amar em trânsito, embora não perca o fluxo da reflexão: há que se cantar “Quero o que me leva”.

Há que se dizer também “Eu vou trocar de sonho, eu vou mudar de você”, mantra de “Pra lhe dizer”, um dos singles do álbum. E se “Lovely” inaugura mais alguns ditos em inglês, “Nômade” arremata: “E sou tudo que carrega amanhã cedo”.

“Na pandemia, pude exercitar soltar o violão para compor – e compor em bases que já existem, com harmonias que eu não faria, o que me obrigou a caminhos melódicos não-usuais para mim. As canções do ‘Errante’, não. Foi tudo composto no violão, meio com uma batida de samba. Elas têm mais elaboração, não à toa levaram alguns anos para ficar prontas”.

Dupla queridíssima da intérprete, voz e violão recordam o ofício do trovador, de quem Calcanhotto herda muitos gestos. Está lá, o poema transmitido pela música, mas sem muito ornamento.

Está lá também a canção bonita e melodiosa, porém na medida para a transmissão daqueles versos, guardando, portanto, o poema dentro da melodia. Simples e supremo.

Adjetivos sentidos também na capa e nas imagens promocionais do disco – sob a batuta do diretor de arte Emílio Rangel. Nas peças, fotos 3x4 da gaúcha surgem a partir de imagens de sete passaportes e dezenas de vistos de viagens. São camadas do tempo que, graficamente, vão se construindo e apontando percursos.

“Gosto muito do lance do passaporte. Você não controla aquilo. Vai para um país e cada carimbo é diferenciado. Em alguns, é oval e verde; em outro, é vermelho e quadrado. Daí o cara rabisca e escolhe uma página que outro vai carimbar por cima… Quando termina o passaporte, você começa outro com outras fotos, outros vistos”, festeja a artista.

Assim resulta a delícia da capa: nos passaportes não é possível sorrir. Adriana, ao contrário, exala simpatia no abre-alas do trabalho. Vagar é felicidade. “Como a minha escolha é pela alegria e é a capa do meu disco, aí pode. Tá tudo permitido”, ri.

Fazer a travessia

A turnê de “Errante” iniciará em Portugal no dia 24 de maio, com pontapé por Coimbra e seguindo por oito cidades. O Brasil é o próximo da fila, de Porto Alegre às outras capitais. Fortaleza, antecipa Calcanhotto, já está na rota. “Não se preocupe com isso”.

No palco, ela estará acompanhada de Alberto Continentino (baixo, piano e lira), Davi Moraes (guitarra e violão) e Domenico Lancellotti (bateria e percussão), com reforço dos sopros de Diogo Gomes, Jorge Continentino e Marlon Sette.

Antes de singrar viagens com o novo trabalho, contudo, ela ocupará palcos de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Santos e Salvador com “Gal: Coisas sagradas permanecem”. O show nasceu a convite de Marcus Preto, produtor e diretor artístico de álbuns e apresentações de Gal Costa nos últimos nove anos.

“Tem coisas muito importantes e emblemáticas – não só da trajetória e da carreira dela, mas dentro da Canção Popular Brasileira. Coisas que foram muito impactantes para mim, mexeram com a minha vida e influenciaram meu trabalho de música. Então é nítido que não dá pra esgotar uma artista tão plural e ousada em um só show”.

Por isso mesmo, o esforço é de passear por um repertório atemporal imprimindo as diversas marcas que Gal deixou. Para Calcanhotto, isso é prazeroso no sentido de viver o luto, passando o dia inteiro ouvindo a amiga falando, cantando, dando entrevistas, relembrando tantas declarações e memórias.

“Não tivemos muitos encontros, nem foi uma coisa íntima, mas todas as vezes em que estivemos juntas era algo muito carinhoso. Duas librianas – lentas, calmas. A gente dava certo, era fluido. Tímidas. Na primeira vez que fui ao camarim dela, eu olhava pro chão, e ela também. Depois disso, melhorou”, graceja. “Quando ela cantava aquela canção do Moraes, ‘Eu sou amor da cabeça aos pés’, era isso mesmo”.

Autodeclarando-se “louca para ir pra estrada”, empolgada sobretudo com a presença de sopros no palco, de mudanças nos rumos da gestão de cultura nacional. “A alegria que o ‘Errante’ carrega é a de respirar esses novos ares, de ver outro tipo de possibilidade no front. Sem dúvida, isso faz diferença”. Caminhemos.

“Errante”

Adriana Calcanhotto

Modern Recordings

2023, 11 faixas

Disponível em todas as plataformas digitais

