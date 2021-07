Acidum Project celebra 15 anos com viagem ao Oriente Médio, exposições e documentário

Para Robézio Marqs e Terezadequinta, a vida em si é a arte de algo maior. E, por isso mesmo, eles veem o trabalho artístico que desenvolvem no Acidum Project se fundir com situações do cotidiano. De uma conversa com amigos a forma de interpretar um filme ou mesmo de arrumar a casa, tudo é elaborado, absorvido, diluído e transmutado nessa experiência que, em 2021, completa 15 anos.

De 2006 para cá, o duo cearense de arte contemporânea soma alguns marcos na trajetória. As atividades no Cariri, a exposição e ocupação ‘’Entregue as Moscas’’, no Dragão do Mar (2008), a primeira ação internacional, em Cabo Verde (2013), que anos depois gerou o convite de pintura da frente da Embaixada do Brasil naquele país, e a participação em grandes festivais, como o Mural Festival, em Montreal (Canadá), e o CityLeaks, na cidade de Korl (Alemanha), exemplificam alguns desses momentos representativos.

Legenda: Mural feito pelo Acidum Project na Embaixada do Brasil em Cabo Verde Foto: Reprodução Portfólio

Duo Acidum Project Mas parece que sempre a nova ação, o próximo projeto, aquilo que vislumbramos como outro desafio é o principal que toma nossos pensamentos”, completam os artistas.

Aliás, eles já estão diante de uma novidade. No próximo dia 12 de julho, embarcam pela primeira vez rumo ao Oriente Médio, onde passarão por países como Líbano, Egito e Israel.

“Ao chegar no Líbano, teremos um tempo de vivência antes da primeira ação em Beirute, que será a pintura de um prédio de uns 27 metros que deve durar de 10 a 15 dias entre pré-produção, pintura e pós-produção. Posteriormente, teremos outras pintura na Biblioteca do Centro Cultural Brasil-Líbano pelo interior. Tem ainda Egito, com ações no Cairo e em outras cidades, e algumas outras surpresas que todos poderão acompanhar nas nossas redes sociais”, adianta Robézio.

Legenda: Mural "Senhora dos Tempos", em Washington (2016) Foto: Reprodução/Porfólio

Parcerias

A viagem vem sendo discutida e planejada desde o ano passado, quando o duo recebeu o convite direto da Embaixada do Brasil no Líbano. A partir daí, começaram as articulações, adaptações de datas, cuidados com a situação atual em relação à pandemia e trâmites entre os países.

“Estamos desde o começo de 2021 em contato com os incríveis profissionais das Embaixadas, os artistas que compartilharemos as ações, a equipe super profissional da Art of Change em Beirute, entre outras pessoas que estarão ajudando no projeto. Além das pinturas com outros artistas, estamos prevendo pesquisas, falas e troca mesmo de conhecimentos”, conta Robézio.

Legenda: Arte do duo sobre a caixa d'água do Mercado Central

O libanês Renoz é um dos que estabelecerá esse contato com o duo. Ele vai fazer o mural de 27m de Beirute com os representantes do Ceará.

Para tanto, os artistas brasileiros já iniciaram uma série de estudos.

Duo Acidum Project Desde o momento do convite aprofundamos nossa pesquisa para cada local que passaremos. Mesmo que esses lugares já estivessem em nosso repertório e imaginário, é essencial descobrir, entender e respeitar costumes, saber mais da história e da contemporaneidade de cada lugar. Esses processos são bem enriquecedores e servem inclusive para desfazermos estereótipos, derrubar ‘pré conceitos’ e amadurecer a admiração já existente”, explicam.

Intercâmbio cultural

Antes, Tereza e Robézio já visitaram países da América do Norte, África e Europa, mas essa experiência no Oriente Médio está mexendo positivamente com os dois.

Legenda: Mural Eva, em Fortaleza Foto: Reprodução/Porfólio

“É como mergulhar num universo que às vezes parece até ficção, por mais que seja o berço de algumas das principais civilizações e religiões da humanidade. De lá é que vem um volume imenso de referências que já existem em nosso trabalho e estaremos agora in loco dentro desse universo. Estamos descobrindo muita coisa boa também sobre a Arte Urbana deles e vemos muita semelhança com a arte brasileira”, avaliam.

Durante a viagem, o duo fará tanto trabalhos livres como outros previamente discutidos. No geral, a intenção é que possam expor algo que produza um diálogo entre as culturas.

Duo Acidum Project Principalmente no momento atual, a ideia maior que levamos é a de que o conhecimento, a civilidade, a empatia se tornaram ainda mais essenciais para um mundo cada vez mais unido por meios digitais e separado por conflitos puramente egoístas. União, esperança, força e comunicação parecem mensagens clichês, mas são, na verdade, sentimentos mais do que nunca necessários para serem falados, expressados e vivenciados”, defendem.

Outros projetos

O longo período de distanciamento social desde os primeiros casos de Covid-19 no Ceará influenciou a produção de Tereza e Robézio. No trabalho, eles decidiram focar na parte relativamente positiva que o contexto os forçou a exercer.

Legenda: Robézio e Tereza trabalharam em telas para exposições nos últimos meses Foto: Reprodução Portfólio

“Nós tivemos um período de interiorização muito grande e exercitamos da forma mais produtiva que foi possível em leitura, estudo, aprimorar a meditação, tudo isso. Agora, pós a esperança da vacina e a reabertura gradual das ações do dia a dia, estamos retomando os trabalhos com um novo olhar, um amadurecimento e uma renovação de votos ao nosso amor e compromisso no fazer arte”, admitem.

Muita coisa veio à tona nesse processo, como o lançamento internacional do álbum musical “Sankofa”, do pianista Amaro Freitas, que confiou à dupla a capa do disco, a partir de uma tela. Convites para exposições também ganharam volume nos últimos meses.

Legenda: Capa do álbum Sankofa, de Amaro Freitas

“Estamos finalizando uma produção de duas das nossas séries de pesquisa de pintura (FaceWall e Propheticos). Mais de 12 telas de cada uma estão indo para exposições aqui em Fortaleza, na Cave Galeria, mas também Recife, na Garrido Galeri, além de já estarmos expondo na 19Karen, na Austrália. Até o fim do ano iniciamos uma nova série, ‘Abstratos’, que iremos expor ano que vem nos EUA e Europa”, enumeram.

Antes da viagem para o Oriente Médio, eles ainda concluem a primeira parte do Laboratório Acidum Escola de Arte Urbana, que provém do projeto Escolas de Cultura, e contempla ações de oficina e pintura para crianças e adolescentes do Instituto Povo do Mar (Ipom), na Praia do Futuro.

Legenda: Um documentário sobre o Acidum Project deve ser lançado em breve Foto: Beto Macedo

“E já estamos em ações agora de 2021 que, na verdade, se estenderão para 2022, como um documentário sobre nosso trabalho que está sendo produzido a convite da Agência California. Teremos também outro projeto de audiovisual, que é um programa de TV de 12 episódios que está sendo produzido pela Nigéria Filmes. Ah, e ainda e esse ano teremos ações do nosso Festival Além da Rua”, destacam em um só fôlego, na tentativa de compensar o tempo de isolamento.

Serviço

Acompanhe as ações do Acidum Project no Instagram @acidumprojetc







