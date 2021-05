Acervo pessoal de Vinicius de Moraes é digitalizado, reunindo mais de 11 mil arquivos

Consta que Vinicius de Moraes (1913-1980) teria sido um menino normal, feito tantos outros, não fosse a capacidade singular de imaginação, confiança no talento próprio e fabuloso instinto de mistificação. Quem relata é Laetitia Cruz de Moraes (1916-2018), irmã do poeta, no primeiro volume do box lançado em 2017 pela editora Nova Fronteira, intitulado com o nome do artista.

A obra, organizada por Eucanaã Ferraz em homenagem ao escritor carioca, revisita as diferentes facetas do trabalho do “poetinha”, como era chamado, abarcando trabalhos na música, na poesia, na prosa e no teatro. Generoso e abrangente, o panorama de textos evidencia não apenas a inquieta pena de Vinicius, como também esgarça as contribuições do autor para a literatura brasileira em múltiplas frentes.

A partir desta quinta-feira (27), outras geografias de Moraes ocuparão o leme por meio de uma iniciativa capitaneada pelo Ministério do Turismo, o Itaú e a VM Cultural. O Acervo Digital Vinicius de Moraes é um projeto que visa iluminar a pessoa do literato para além das linhas registradas em brochura. Não sem motivo, o caráter fortemente intimista da empreitada, contemplando manuscritos, notas, discursos e cartas numa plataforma própria, bem como letras de música, roteiros, peças e textos em prosa assinados pelo escritor.

Um podcast e um mini-documentário também estarão presentes no site, diluindo as fronteiras entre linguagens artísticas, como tão bem realizou Vinicius. No cerne da ação, está o resguardo e a valorização da memória cultural do Brasil, abrindo margem para um maior incentivo à pesquisa e à democratização do acesso à obra do poeta.

Para isso, mais de 11 mil documentos abraçam quase meio século de uma inspirada produção, agora disponíveis de forma totalmente virtual para apreciação do público. O projeto foi idealizado por Julia Moraes, neta de Vinicius, em 2016. “Inscrevi-o na Lei Rouanet e conseguimos o direito de captar recursos em 2019. A gente se preparou para começá-lo em março do ano passado, mas teve a pandemia”, situa.

Julia Moraes Neta de Vinicius de Moraes e idealizadora do acervo digital do poeta “Não é uma ideia original minha. Já existem no Brasil e no mundo outras iniciativas similares a essa. A tecnologia permitiu preservar e democratizar o acesso ao conhecimento. Estamos aprendendo. Você torna o material em outra coisa. O acervo é uma coisa muito importante. É um site de pesquisa, você pode fazer recortes específicos”, complementa.

Continuidade

Todo o acervo digital, idealizado e coordenado por Julia, tem, na coordenação técnica e área de design, Marcus Moraes, sobrinho-neto do poeta. A iniciativa surge na esteira de uma ação realizada no fim da década de 1980.

Na ocasião, a família do autor fez uma série de doações de documentos pessoais dele ao Arquivo-Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Antes disso, os seis mil registros, contemplando mais de 11 mil documentos originais, entre manuscritos e datiloscritos, estavam sob os cuidados das irmãs do artista – Lygia e Laetitia de Moraes.

Legenda: O Acervo Digital Vinicius de Moraes é um projeto que visa iluminar a pessoa do literato para além das linhas registradas em brochura Foto: Pedro de Moraes

Todo esse material ficou disponível para consulta pública na mesma instituição a partir de 1992. De lá para cá – dada a protuberância com a qual os itens chegaram em professores, pesquisadores, músicos, escritores, artistas e admiradores em geral – o conteúdo foi ganhando cada vez mais destaque, culminando no presente instante, de digitalização integral.

“O resultado do Acervo Digital só foi possível a partir da aliança da VM Cultura – que é a empresa que detém os direitos autorais da obra do Vinicius – e o Arquivo-Museu de Literatura Brasileira (AMLB), instalado na Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB - hoje, ligada ao Ministério do Turismo)”, explica Julia.

“Depois que meu avô morreu, a família doou uma vasta documentação em 1987. Documentação preservada ao longo da vida dele, com a ajuda da família, principalmente da Lygia, irmã dele”, completa, reiterando que a VM Cultura não teria realizado o projeto se não desenvolvesse com a instituição pública essa aliança, pautada pelo respeito mútuo.

Julia Moraes Neta de Vinicius de Moraes e idealizadora do acervo digital do poeta “O que esse museu faz não é só guardar esse acervo importante na condição de objeto museológico; ele também organiza esses documentos. Faz a indexação, o inventário. São inseridos número, data, remetente, um resumo do assunto... Quando digitalizamos, esse material estava assim, inventariado”, dimensiona.

Não à toa, Julia Moraes conta que, falando-se do espaço físico onde os documentos estão mantidos, os arquivistas – funcionários públicos da casa – estiveram catalogando os itens entre 1987 e 1992 para, então, abri-lo aos pesquisadores naquela época. “É um trabalho muito árduo, minucioso, feito com muito cuidado e a longo prazo”.

Hoje, o acervo é dividido em duas partes: VM1 (doado em 1987) e VM2 (a partir de 2000, composto por várias pequenas doações do que foi sendo achado ao longo dos anos). Os 11 mil documentos arquivísticos correspondem a cerca de 35 mil folhas de papel. “Nós doamos esses documentos para o patrimônio público, e eles têm o dever de preservar”, sublinha Julia.

Legenda: Três grandes séries poderão ser conferidas pelos usuários: Correspondências, Produção Intelectual e Documentos Diversos Foto: VM Cultural

Seções

No que toca ao Acervo Digital Vinicius de Moraes, três grandes séries poderão ser conferidas pelos usuários: Correspondências, Produção Intelectual e Documentos Diversos. Os arquivos, revisados e atualizados, serão possíveis de serem consultados por meio de um sistema de buscas on-line. O inventário completo do acervo também estará disponível gratuitamente para download em PDF.

Em cada uma das seções, resvala uma tessitura diferente acerca de Vinicius. Em Correspondências, cartas, cartões e telegramas de renomados nomes da literatura, da música e do cinema do Brasil e do mundo poderão ser conferidos na íntegra, além de missivas com políticos, familiares, amigos e editoras. Assim, de Tom Jobim (1927-1994) a Orson Welles (1915-1985), passando por Charles Chaplin (1889-1977) e Pablo Neruda (1904-1973), é grande a travessia pelos mais diversos ambientes culturais e intelectuais.

Legenda: Manuscrito da letra de "Tarde em Itapoã", uma das músicas mais celebradas da MPB Foto: VM Cultural

Por sua vez, em Produção Intelectual, abre-se o acesso ao volumoso território de atividades nas quais Moraes se dedicou ao longo da vida. A verve desta seção é semelhante àquela encontrada no já mencionado box da editora Nova Fronteira, lançado em 2017. Poesias, textos em prosa, artigos, peças, letras de música, shows, roteiros de cinema, discursos, entrevistas e traduções integram o painel de criações e referências.

Por fim, Documentos Diversos reúne cadernos de anotações, cartões de visita, folhetos, convites e relevantes documentos para o estabelecimento da história do cinema no Brasil. Há, inclusive, um dossiê sobre a criação do Instituto Nacional do Cinema, além de relatórios sobre festivais internacionais e atas das reuniões do Primeiro Festival Internacional de Cinema no Brasil.

Julia Moraes destaca que, nesse processo de compartilhamento do acervo de Vinicius, a família não está abrindo mão dos direitos autorais da obra dele. “Estamos dando acesso a esse material, mas é para pesquisa. Não acredito que isso vá fazer com que alguém deixe de comprar um livro ou um disco. Ao contrário, vai incentivar a conhecer mais do Vinicius e das artes como um todo. Incentivará as pessoas a fruírem um mundo artístico”, percebe.

Legenda: Carta do poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973) a Vinicius de Moraes Foto: VM Cultural

Nesse movimento, ela traz à superfície que uma das características do avô é que era um homem extremamente generoso, munido de grande amor pelo público. “Isso está na obra dele o tempo todo. E ele passou isso pra gente. Apesar de ter tido vários casamentos, e filhos neles, meu avô tinha uma família extremamente unida, e unificamos o direito autoral dele. Os filhos cederam os direitos a uma empresa, que administra esse legado”, explica.

Efervescência

O lançamento do Acervo Digital Vinicius de Moraes não é o fim, mas um pontapé para outras ações. Julia Moraes afirma que o projeto tem desdobramentos. Depois de organizado o sistema de pesquisa, muitas outras ações e produtos podem surgir – tais como livros, exposições virtuais e filmes.

“Tem muita coisa bacana que pode sair lá de dentro. Nós demos uma pequena mostra disso ao fazermos uma série de podcasts sobre a obra dele, baseada num livro da Companhia das Letras chamado ‘Cadernos de Leituras’, organizado pelo Eucanaã Ferraz e voltado para os professores trabalharem sua obra com alunos em sala de aula”, detalha. “O filme que fiz dá uma amostra dessa riqueza”.

Legenda: Vinicius de Moraes na sede da Unesco em Paris, 1963 Foto: Pedro de Moraes

Questionada sobre o teor das etapas do extensivo trabalho, a neta do poetinha diz que a parte da documentação de Vinicius relacionada à família é muito comovente para ela. “Porque você vê as marcas desse amor que ele tinha pela família, o carinho pela mãe, pelos irmãos. Tinha muito, muito carinho. Isso é muito legal. Em um ambiente amoroso, se desenrola uma coisa frutífera. Nossa família não é tradicional, mas que se ama e se respeita muito”.

Nesse panorama, ela destaca também as cartas trocadas por ele e Tom Jobim. Julia sente que todo artista brasileiro deve ler essas correspondências, uma vez que a dupla discute sobre as composições, a parte financeira do trabalho e de como ficaram impressionados com o impacto do resultado criativo nos Estados Unidos. “Todo brasileiro deveria ler porque dá muito orgulho do que fazemos. É algo que nos fortalece”, vibra.

Julia Moraes Neta de Vinicius de Moraes e idealizadora do acervo digital do poeta “Meu avô era um grande brasileiro. Pensava não só na posteridade dele. Claro que pensava, sabia do valor do que fazia. Mas também na posteridade do Brasil, com essa riqueza imensa. Nossa tecnologia de ponta é a cultura: o carnaval, o São João, a Bossa-nova”.



Serviço

Acervo Digital Vinicius de Moraes

Disponível para acesso a partir desta quinta-feira (27), neste link