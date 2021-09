ABBA volta fiel às raízes com novas músicas e prepara turnê para 2022

O ABBA está oficialmente de volta. Na tarde desta quinta-feira (2), o grupo sueco anunciou a chegada do primeiro disco inédito em quase 40 anos. Duas canções do novo trabalho já foram disponibilizadas como single. São as canções "Still Have Faith in You" e "Don’t Shut Me Down".

Os músicos e compositores Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson fizeram comunicado via live no YouTube da banda."Voyage" tem lançamento marcado para 5 de novembro deste ano e terá 10 faixas inéditas. "Still Have Faith in You" já conta com videoclipe e apresenta um pouco do que a banda projeta para 2022 nos palcos.

A novidade é a realização de um show com hologramas dos integrantes do ABBA. De acordo com a live, versões digitais foram criadas a partir de técnicas de captura de movimento com os quatro membros da banda.

Legenda: A cantota Anni-Frid Lyngstad durante processo de captura dos movimentos

Cerca de 850 profissionais da Industrial Light & Magic participaram do projeto. A turnê “ABBA Voyage” começa em maio de 2022. Já é possível reservar os ingressos que começam a vender a partir de 7 de setembro.

Em forma

A julgar pelos novos sons lançados, o ABBA dá pistas que o novo disco deve respeitar a sonoridade original do grupo. Ainda segundo os integrantes, uma canção de Natal fara parte do repertório

Legenda: ABBA em estúdio: Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad

Com mais de cinco minutos, "Still Have Faith in You" é uma balada que começa no piano e explode com um refrão repleto de arranjos. O tom épico lembra bastante os arranjos dos anos 1970 e as vozes de Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad brilham no registro.

Já "Don’t Shut Me Down" evoca a aura dançante que marca o DNA do quarteto. O clima disco é embalado em uma leitura pop sem muitos rodeios. O ABBA retorna com o espírito sonoro que fez do grupo um fenômeno de vendas.