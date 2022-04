A preços acessíveis, Orquestra Sinfônica da Uece traz música clássica para o Cineteatro São Luiz

Em 2022, a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (OSUECE) celebra 13 anos de criação. A marca é representativa. Após meses sem apresentações ao vivo por conta da pandemia, chegou o momento de reencontrar o público cearense.

No sábado (30), às 19h, a orquestra realiza concerto de abertura da temporada no Cineteatro São Luiz. Uma oportunidade única de conhecer ou apreciar mais uma vez a arte da OSUECE.

No palco do Cineteatro, com regência de Alfredo Barros, Rélmerson Lima e William Ciríaco, a orquestra apresenta balés consagrados como “Quebra-Nozes” e “O Lagos dos Cisnes”, de Tchaikovsky. O programa também inclui valsas de Strauss, “Fidelio”, de Beethoven, suíte “Carmen”, de Bizet, entre outras.

Os ingressos a preços populares (entre R$ 20 e $10) estão à venda na bilheteria e site da Sympla. Após dois anos sem a presença do público, uma noite com a música clássica e erudita. A OSUECE é formada por cerca de 65 integrantes distribuídos dentre os naipes das madeiras, metais, percussão e cordas.

História da OSUECE

Criada em agosto de 2009, a OSUECE tem um conjunto variado de obras em seu repertório, de compositores brasileiros em geral, com destaque especial para jovens compositores cearenses que desenvolvem atividade no Bacharelado em Composição da UECE, arranjos e adaptações de grandes obras populares e obras do repertório tradicional sinfônico.

Legenda: Música clássica a preços convidativos no Cineteatro São Luiz

"É sobretudo uma orquestra jovem com um compromisso de inclusão social e acadêmica. Abre perspectivas para a orientação e apoio àqueles estudantes de música que procuram uma oportunidade de ingressar na universidade", contam, em nota, os organizadores.

Ao longo destes anos, a Orquestra Sinfônica da UECE já chamou a atenção de músicos importantes, professores de festivais e regentes, como o violista Carlos Boltes (chileno radicado nos EUA), a cantora Marina de la Riva e o tenor José Carreras.

Encontro com o público

Dos concertos realizados pela OSUECE, se destacam a gravação do DVD "Homenagem do Ceará aos 100 anos de Luiz Gonzaga", com Adelson Viana, Waldonys e Rodolfo Forte, Manassés e Nonato Luiz, entre outros. Em 2016, lotou a Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) com um concerto em homenagem ao compositor e poeta Humberto Teixeira.

Outra elogiada contribuição advém dos projetos no Theatro José de Alencar, como a Série Concertos de Câmara (com apresentações de subgrupos da orquestra no Foyer) e Série Concertos Sinfônicos no palco principal, sempre com plateia lotada.

Serviço:

Concerto sinfônico da OSUECE. Sábado (30), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Venda na bilheteria do Cineteatro e no site da Sympla.

