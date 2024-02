25º Festival Jazz & Blues: confira a programação deste sábado (10)

Após a noite de abertura, o 25º Festival Jazz & Blues segue neste sábado (10), com programações que vão da manhã à noite. Além de exposições, atividades formativas e ambientais, o evento terá presença de artistas do Ceará e do País.

De manhã, no Café no Tom — encontro direto entre o público e atrações convidadas —, estarão presentes os artistas Marco Lobo e Nonato Lima. Ambos se apresentam no festival. O primeiro faz show a partir das 17 horas, bem como Pantico Rocha. Já o segundo se apresenta na mesma faixa da dupla Olivia e Francis Hime.

Sábado, 10/2

Vem passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 6 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 9 horas

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Projeto Música é para a Vida - experiências musicais e oficina com Pantico Rocha (para estudantes de música de Guaramiranga)

Quando: às 9 horas

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Ações da Cagece para crianças, com jogo de tabuleiro gigante, mascotes e óculos de realidade virtual

Quando: às 10 horas

Onde: Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição Previna

Quando: de 10 às 17 horas

Onde: Praça do Teatro Municipal de Guaramiranga

Exposição de Animais Taxidermizados

Quando: de 10 às 20 horas

Onde: Espaço Cultural Juarez Barroso

Café no Tom com Marco Lobo e Nonato Lima

Quando: às 11 horas

Onde: Basílio Restaurante (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, Praça do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Projeto Música é para a Vida - Oficina de Fundamentos Musicais com Heriberto Porto (para estudantes de música de Guaramiranga

Quando: às 13h30

Onde: AGUA (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, ao lado do Teatro Rachel de Queiroz - Centro)

Plantio de mudas nativas de Ipês

Quando: às 13h30

Onde: Parque Estadual do Pico Alto

Trilha Ecológica

Quando: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Onde: às 14 horas

Inscrições: no estande da SEMA, no hall do Teatro Municipal de Guaramiranga

Blitz Ecológica

Quando: às 15 horas

Onde: Entrada de Guaramiranga

Vem Passarinhar - Observação de Pássaros

Quando: às 16 horas

Onde: Unidade de Conservação Estadual Refúgio de Vida Silvestre Periquito Cara Suja - REVIS

Shows de Pantico Rocha e Marco Lobo Quinteto

Quando: às 17 horas

Onde: Cidade Jazz & Blues (Rua Joaquim Alves Nogueira, s/n, no Estádio Municipal Jean Bardawil - Centro)

Shows de Nonato Lima e Olivia e Francis Hime